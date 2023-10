Alfredo Arias, tras la eliminación de la Copa Colombia: "Si el equipo jugó mal, es culpa mía"

El Cúcuta Deportivo hizo la épica y eliminó al Deportivo Independiente Medellín luego de salir victorioso en la tanda de penales 5-4, en el estadio Atanasio Girardot. Esto, por los cuartos de final de la Copa Colombia.

Tras el encuentro, Alfredo Arias, técnico del 'poderoso de la montaña', analizó la eliminación de su equipo y fue autocrítico con el rendimiento de los suyos. "Es un momento triste. Perdimos el invicto en el Atanasio Girardot. Esto era un partido que no se podía, ni se debía perder, pero tocó perderlo. Tenemos que hacer los análisis objetivos de por que perdimos el partido, no voy a caer en la fácil de decir que los penales son una lotería, no" aseguró el uruguayo.

"Lo que nos llevó a perder el partido fue un primer tiempo en donde perdimos los duelos, las segundas pelotas. Sin ninguna duda, si el equipo jugó mal, es culpa mía. Si el equipo no concretó goles, es responsabilidad mía, porque los erramos. Pero, para este equipo debe haber una explicación más objetiva de lo que nos queda a todos en la vista. Medellín es el equipo que más partidos jugados lleva en el 2023 y ese cansancio pasa factura", terminó por agregar Arias.

Por otro lado, terminó por elogiar a su rival y aseguró que tendrán que concentrarse en lo que viene de ahora en adelante. "Felicitar al rival que con fútbol logró superarnos en el primer tiempo y luego ganarnos el partido. Ahora tenemos que enfocar todo lo que podamos ser en la meta, el objetivo y en que el grupo y el cuerpo técnico se tiene que enfocar en que el domingo hay que ganar. Esto continúa", aseguró.

Igualmente, no se justificó por la tanda de penales asegurando que "los penales no son una lotería, los penales son mejores pateados que otros y mejores atajados que otros, esa es la verdad. Mis jugadores saben que a mi me gusta practicar los penales porque lo que sale con practica crea un hábito y es mas difícil de errar", argumentó estratega.

Por último, terminó por criticar el arbitraje luego de mostrarle a los periodistas presentes una imagen donde, presuntamente, se ve a Ezequiel Mastrolía, arquero del Cúcuta, adelantado a la hora de atajar el penalti final que dictó la clasificación de los 'motilones' a las semifinales de la Copa Colombia. "Esta imagen seguramente el VAR la tuvo y a mi me molesta que la herramienta que les han dado a los del VAR no la usen. Cuando el VAR no llama y no avisa lo que tiene que avisar, eso me molesta. Trato de dar mensajes de paz y entendimiento a los errores, pero esto ya raya la ineficiencia, la incompetencia y esto nos cuesta una clasificación. Estos señores no pueden trabajar mas de esto.", culminó de esta manera su intervención Alfredo Arias.