Álvaro Montero y Andrés Llinás, en la lista de Millonarios para la final de Copa frente a Junior

Millonarios dio a conocer la lista de los 20 elegidos para viajar a Barranquilla y disputar la final de ida de la Copa Colombia contra el Junior , este miércoles a partir de las 8 de la noche. Entre la lista de los convocados por el profesor Alberto Gamero para los primeros 90 minutos de los 180 que dirán quien es el nuevo campeón del certamen, se encuentra el arquero Álvaro Montero y el defensor Andrés Llinás, quienes están en Estados Unidos concentrados con la Selección Colombia, esperando el amistoso de este martes frente a México.

Montero y Llinás tendrán que viajar a Colombia tan pronto finalice el encuentro del seleccionado de Néstor Lorenzo con México (que se podrá ver en la pantalla del Gol Caracol y en golcaracol.com.co), en un vuelo contratado por el club capitalino para tenerlos disponibles en Barranquilla, en uno de los duelos más importantes del año para los dirigidos por Alberto Gamero.

Precisamente Gamero se mostró molesto en la rueda de prensa del sábado, luego de igualar 2-2 con América en el Campín, por la situación de desventaja al no tener dos pilares fundamentales del equipo, citados por el entrenador Néstor Lorenzo para iniciar un nuevo ciclo de la Selección Mayor.

"Vi que va a jugar Llinás con la Selección y es para nosotros una alegría. Va a jugar con una camada de jugadores importantes. Yo pedí que no me convocarán a Campaz en el Tolima y no lo volvieron a convocar. Y+o no voy a decir nada, pero sí espero que ellos sepan mirar si es más importante que jueguen una final o un amistoso. Lo importante es que el charter no tenga inconvenientes del clima, vamos a preguntarles a Llinás y Montero si se sienten bien para jugar” comentó Gamero el sábado pasado.

Otra de las novedades es la inclusión del mediocampista cartagenero Juan Carlos Pereira, que fue expulsado en el partido de vuelta de la semifinal frente a Independiente Medellín, que terminó 2-2 y le dio la clasificación al 'embajador' gracias al 0-2 de ventaja. A pesar de la sanción de dos fechas impuesta por la Comisión Disciplinaria a Pereira, la ausencia del costarricense Juan Pablo Vargas, que se encuentra con su selección, le permite al volante de Millonarios poder estar, al menos para el partido de este miércoles.

Por otra parte, ya se dio a conocer la terna arbitral que estará encargada de impartir justicia en el primer encuentro entre barranquilleros y bogotanos en la final de la Copa Colombia: Carlos Ortega es el elegido como juez central y estará acompañado por los líneas Richard Ortiz y John Gallego. El encargado del VAR será Jorge Guzmán junto con Luis Trujillo.

Vea la lista de convocados de Millonarios para la final de ida frente al Junior

¡Por el primer paso en el Metropolitano! ✈️🏟🔝



Ellos son los 20 jugadores convocados por el profe Gamero para el juego de Ida de la Gran Final de la Copa 2022. ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔵⚪️ pic.twitter.com/e4zh5bndtT — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 27, 2022