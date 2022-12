América, Millonarios, Cali y Santa Fe definen este miércoles su paso a cuartos en Copa Águila

Este miércoles se jugarán cuatro de los siete partidos de vuelta en los octavos de final del certamen.

América, Millonarios, Cali y Santa Fe definirán este miércoles en condición de visitante su pase a los cuartos de final en la Copa Águila 2018.

Los escarlatas jugarán en Itagüí frente a Leones, a partir de las 7:00 p.m., con una ventaja de dos goles conseguidos en la ida.

'Los embajadores’ vencieron por igual marcador al Boyacá Chico y ahora en Tunja intentarán sacar provecho de esta ventaja para avanzar. El partido se jugará a las 7:30 p.m.

Santa Fe, con muy poco, venció por la mínima a Envigado en El Campín y ahora lo visita en el Parque Estadio, desde las 3:30 p.m.

Por último, el que más complicado la tiene es el Deportivo Cali, que perdió en casa con La Equidad, líder de la Liga Águila, por 2-0. El conjunto ‘azucarero’ tendrá que dar vuelta a la serie en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, a partir de las 7:30 p.m.

Quindío vs. Junior, Bucaramanga vs. Jaguares y Once Caldas vs. Independiente Medellín se jugarán este jueves 30 de agosto, a las 7:00 p.m. el primero juego y a las 7:30 p.m. los otros dos.

