Andrés Cadavid no jugará la final de ida entre Medellín y Cali, por decisión institucional Andrés Cadavid no jugará la final de ida entre Medellín y Cali, por decisión institucional. El club antioqueño informó el porqué de la no inclusión del defensor central, quien se ncuentra señalado por supuesto testaferrato.