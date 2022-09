¿Andrés Llinás y Álvaro Montero, titulares en la final de la Copa Colombia? Alberto Gamero respondió

Llegó la hora de la verdad. Luego de un largo camino, donde participaron todos los equipos del fútbol colombiano, tanto de la Primera como de la Segunda División, solo Junior de Barranquilla y Millonarios consiguieron el anhelado cupo a la final de la Copa Colombia 2022 , que jugará su partido de ida este miércoles 28 de septiembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Justamente para este encuentro, había dos serias dudas en la nómina del cuadro 'embajador', se trata de Andrés Llinás y Álvaro Montero, ambos convocados a la Selección Colombia para los más recientes duelos de fogueo, frente a Guatemala y México. Razón por la que, de inmediato, desde las toldas capitalinas hicieron hasta lo imposible para contar con los dos futbolistas, teniendo en cuenta su importancia.

Tanto el defensor central como el guardameta son habituales titulares en el conjunto dirigido por Alberto Gamero. Por eso, entiendo esa situación y al ver que los encuentros de la 'tricolor' fueron en territorio estadounidense, Millonarios decidió contratar un vuelo chárter para agilizar el arribo de sus dos hombres, quienes esperan llegan en las próximas horas y puedan estar a disposición del director técnico.

Sobre este tema, el estratega se pronunció en rueda de prensa previa al compromiso de ida de la final de la Copa Colombia 2022. Allí, no solo reveló detalles de lo que podría ocurrir con Andrés Llinás y Álvaro Montero y, de paso, agradeció el gran esfuerzo que hicieron desde la parte directiva para poder contar con ambos. Y es que es consciente de todo lo que está en juego: un título y un cupo a Copa Libertadores.

Millonarios - Andrés Llinás AFP

"El club ha hecho un esfuerzo grande al traer a este par de jugadores desde tan lejos. Tenemos presupuestado que lleguen al mediodía, en esto no tenemos ningún misterio con respecto a toda la información que se pueda dar. Si Montero llega, va a jugar porque es arquero y no tiene los recorridos largos. Llinás jugó hace tres días y, si no juega hoy y se siente cómodo, pues jugará esta final, son hombres de Selección Colombia", afirmó de entrada.

Por último, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, sentenció que "cuando vamos a jugar esta clase de partidos, siempre queremos tener a los mejores, y si están en la Selección Colombia es porque son muy buenos. Hemos entrenado con dos jugadores diferentes, también debo reconocerlo, por si cualquier cosa. Todo depende de cómo lleguen ellos, los vamos a esperar y hablaremos con ellos".