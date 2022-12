Así se jugará la quinta fecha de la Copa Águila, que comienza este martes

La nueva jornada, del torneo que reúne a los equipos de la A y la B, terminará este jueves, día en el que seguramente se conocerán algunos clasificados a los octavos de final.

Con el duelo entre Real Cartagena y Jaguares se dará inicio a la fecha, ambos equipos están obligados a ganar, ya que se ubican tercero y cuarto, respectivamente, en el Grupo A.

El otro juego de este martes es Atlético FC vs. Cali, en el estadio Pascual Guerrero. Los ‘azucareros’, con un partido pendiente frente al América, son terceros del Grupo E con 4 puntos, mientras que su rival de esta noche no suma unidades todavía, en cuatro salidas.

Además, en esta jornada se cumplirán varios clásicos, como el Patriotas vs. Boyacá Chicó, Huila vs. Tolima, Real Santander vs. Bucaramanga y Barranquilla vs. Junior.

Así como el equipo ‘tiburón’, Orsomarso, Alianza Petrolera, Unión Magdalena, Patriotas, Rionegro Águilas, Cúcuta y Huila, podrían, de ganar, asegurar su clasificación a la siguiente fase.

Recordemos que los primeros de cada grupo y los cuatro mejores segundos avanzarán a los octavos de final, ronda en la cual ya están instalados Nacional (campeón actual), Medellín (campeón Liga 2016-I), Santa Fe (Liga 2016-II) y Millonarios (repechaje).

Partidos de la jornada y tabla de posiciones:

Martes 2 de mayo

Real Cartagena vs. Jaguares, 3:00 p.m.

Atlético FC vs. Cali, 7:00 p.m.

Miércoles 3 de mayo

Bogotá FC vs. Equidad, 2:00 p.m.

Patriotas vs. Boyacá Chicó, 3:00 p.m.

Huila vs. Tolima, 3:15 p.m.

Leones vs. Envigado, 3:30 p.m.

Real Santander vs. Bucaramanga, 6:00 p.m.

Rionegro Águilas vs. Once Caldas, 7:00 p.m.

Pasto vs. Universitario de Popayán, 7:00 p.m.

Orsomarso vs. América, 7:00 p.m.

Barranquilla vs. Junior, 7:45 p.m.

Jueves 4 de mayo

Valledupar vs. Cortuluá, 3:00 p.m.

Cúcuta vs. Tigres, 3:15 p.m.

Llaneros vs. Fortaleza, 3:30 p.m.

Pereira vs. Quindío, 3:30 p.m.

Alianza Petrolera vs. Unión Magdalena, 7:30 p.m.

