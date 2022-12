Así va la Copa Águila y esto es lo que se viene para los clubes que sueñan con levantarla

Este miércoles, continuará disputándose la ronda de octavos de final del campeonato. En total, 16 equipos sueñan con el título. GolCaracol.com le trae algunos puntos clave para lo que viene.

Aunque ya se jugó Nacional frente a Santa Fe, la semana pasada; este miércoles seguirá la Copa Águila y tanto equipos grandes, como modestos tienen sus 'fichas' puestas en este torneo que, además de la gloria, dará cupo para la Copa Libertadores 2020.

Actualmente, el certamen se encuentra en su fase de octavos de final. Pereira vs. Rionegro; Pasto vs. La Equidad; Millonarios vs. Medellín; América de Cali vs. Once Caldas; Santa Fe vs. Nacional; Orsomarso vs. Tolima; Bucaramanga vs. Junior; y Real Santander vs. Deportivo Cali son los cruces que engalanan dicha ronda.

Todas las llaves se disputan a ida y vuelta. La única que ya vio actividad fue la de Santa Fe y Atlético Nacional, ya que los 'verdolagas' se impusieron por 3 a 0 en el Atanasio Girardot , el pasado miércoles 24 de julio.

Este miércoles se jugarán cuatro partidos más y el 7 de agosto se realizarán tres más, mientras que el 14 de agosto serán los duelos de vuelta.

Con respecto a las llaves de cuartos de final, éstas se jugarán el 28 de agosto y 11 de septiembre. Las semifinales se jugarán el 25 de septiembre y 16 de octubre. Por otro lado, las finales de la Copa verán la luz los próximos 30 de octubre y 13 de noviembre.

El campeón del certamen obtendrá un lugar en la Copa Libertadores del año entrante.

Lo que se ha recorrido hasta ahora:

Antes de los octavos de final, hubo una fase de grupos, la cual se disputó del 13 de febrero al 8 de mayo. Participaron 28 equipos, los cuales se dividieron en siete grupos de cuatro clubes. En cada zona se jugó un total de seis fechas. A la ronda de octavos de final clasificaron los primeros de cada grupo y el mejor segundo.

Ocho equipos quedaron exentos de jugar dicha ronda: Nacional, Tolima, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Junior, La Equidad, Once Caldas y Rionegro Águilas, debido a que en 2018 obtuvieron cupo a competiciones internacionales.

Pese a que hubo supremacía de equipos de la 'A', también varios clubes tradicionales se llevaron sorpresas negativas y quedaron eliminados, como Cúcuta Deportivo, Unión Magdalena y Boyacá Chicó.

