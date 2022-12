“Cada uno dio lo que tenía y cuando eso pasa no hay reproches”: Francisco Maturana

El técnico de Once Caldas reconoció que Atlético Junior tuvo más oficio en el encuentro disputado este miércoles en Manizales y por ello se llevó la victoria por 0-1.

Luego del partido de ida por los octavos de final de la Copa Águila, el timonel reconoció que su equipo mostró una “idea, pero con eso no es suficiente”.

“En 20 días es evidente que no vamos a tener un equipo que a todos nos guste, cada uno dio lo que tenía y cuando eso pasa no hay reproches. Ahora debemos coger la información y seguir, he perdido mucho pero nunca me acostumbro, debo confesar que hay mucha información para seguir trabajando”, destacó el chocoano.

Maturana dijo además que está tranquilo porque “vamos haciendo un buen equipo, llevamos 28 sesiones de entrenamiento, soy una persona que se está exigiendo”.

Al ser interrogado por Johan Arango dijo que el fútbol no se puede dar el lujo de perder un talento de esos y terminó diciendo, “sentí un aire fresco cuando vi entrenando a ese muchacho, si mañana lo puedo poner, lo pongo”.