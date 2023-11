Carlos Andrés Gómez: "Si en Millonarios siguen todos encendidos, se van a ganar Copa y Liga"

A puertas de jugar una nueva final de Copa Colombia, Millonarios ya ‘calienta’ motores para enfrentar a Atlético Nacional este miércoles en el estadio El Campín. Y como una de las voces autorizadas del entorno ‘embajador’, Carlos Andrés Gómez habló y, sin guardarse nada, le puso la ‘vara’ alta a los azules previo al compromiso.

En charla con Gol Caracol, el joven extremo de 21 años recordó su paso por el equipo capitalino, del que con el tiempo se hizo hincha y donde se consolidó en el rentado local, además de coronarse campeón de la Copa Colombia en 2022 frente a Junior.

Y es que, pese a su presente en el Salt Lake de Estados Unidos, Carlos Andrés Gómez no le quita un solo ‘ojo de encima’ a Millonarios, conjunto al que ve bien encaminado para quedarse con todos los títulos que restan por delante: “Yo todavía me mantengo al pendiente del equipo. Si Millos sigue así como viene, haciendo goles, con Beckham encendido y todos encendidos, obviamente volvemos a conseguir esa Liga sí o sí, y la Copa también, porque se lo merecen y han venido haciendo las cosas supremamente bien, tienen un excelente grupo”.

Sumado a eso y referente a las que fueron las claves de éxito en el título conseguido por Copa Colombia en 2022, el extremo contó a detalle lo que fue aquella experiencia campeona: “Gamero resalta mucho lo que es la actitud, que si no está el talento, la actitud tiene que sobrar porque hoy en día el fútbol es de eso, de correr, de meter. Entonces, más que todo eso era lo que nos decía, que jugáramos con el corazón, con el alma, y pues obvio teníamos un equipo que tocábamos muy bien el balón y eso nos facilitó algunas cosas para que nos hiciéramos campeón”.

*Otras declaraciones:

Su deseo a futuro con Millonarios...

“Yo sueño con volver a Millonarios en el futuro porque es mi casa, el equipo de mi alma, antes de no estar en la institución no lo veía así, pero cuando ya llegué a la institución lo empecé a sentir de esa manera. Cuando uno salía al estadio, uno miraba al hinchada azul y blanco, uff, eso te nace el amor sí o sí”.

Su relación con Alberto Gamero…

“Yo todavía me hablo con Gamero, obviamente porque yo lo tengo como un padre, porque sinceramente lo era, me corregía en todo, hasta en el cómo caminar, entonces era muy bueno y eso me ayudó a crecer y por eso estoy muy agradecido con él, todavía mantengo un contacto con él y con los profesores, con todos los profesores del cuerpo técnico”.

¿Qué charla con el profe?

“Con Gamero hemos tenido charlas, pues no tantas conversaciones sobre mi presente en el Salt Lake, pero sí lo que hemos conversado me ha dado ánimo, me ha hecho caer en cuenta del potencial que tengo, del que él me vio y todo eso, pero más que todo yo le hablamos pues para saber cómo está él, cómo está la familia, cómo están todos, más que todo en lo personal”.