Carlos Bacca: "Afortunadamente volví al gol, no me desesperé y lo manejé con tranquilidad"

Junior de Barranquilla sigue de 'capa caída' y, este jueves, encajó su tercera derrota consecutiva en el semestre, luego de perder 4-3 frente al Cúcuta Deportivo, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. No todo fueron malas noticias para el conjunto atlanticense, pues su delantero y referente Carlos Bacca rompió una racha negativa de más de cinco meses sin anotar.

Específicamente, el nacido en Puerto Colombia fue el autor del tercero de su equipo, con un bonito taconazo, que le dio ilusión a los 'tiburones', aunque al final no fue suficiente. Bacca Ahumada asistió a la rueda de prensa y habló del rendimiento de su equipo en este encuentro frente a los 'motilones'.

"Hay jugadores con diferentes características, hoy empezaron unos compañeros. Somos Junior, lastimosamente no estamos encontrando esa finura, encontramos los goles, pero desafortunadamente no pudimos defender o sacar el arco en cero. Seguimos creyendo, trabajando, en un grupo que trabaja bien, debemos continuar trabajando, se nos abrió el arco, que estábamos en deuda. Cuando este equipo gane se va a encontrar muchísimo mejor y ojalá sea el lunes", fueron las palabras iniciales del delantero.

Acción de juego de Cúcuta vs Junior - Foto: Junior Oficial

Más declaraciones de Carlos Bacca

*Planteamiento del partido

"Defensivos no, hoy marcamos tres goles, por ahí se hablaba que ofensivamente no estaba creando y hoy en la segunda parte generó. El autogol nos lleva a esa inseguridad pero supimos revertir, pero no alcanzó. Hay que seguir, no hay que lamentar, entres días el fútbol te da revancha".

Publicidad

*Rendimiento personal

"En lo personal me encuentro bien, hoy con gol, venía trabajando bien, hicimos una buena pretemporada. Estamos encontrando ese once que todos quisieran, pero estamos viendo que no se dan los resultados".

*Fortaleza de Cúcuta

"Con tranquilidad, en toda mi carrera desde niño he marcado goles, no me lleva al desespero, me preocupo cuando no tengo ocasiones, tuve muchas el semestre pasado. Hubo dudas, la gente saca el responsable, que la edad, que está viejo. Uno sabe lo que trabaja, lo que está en el día a día. Quedan 90 minutos en casa, enfrentamos a un gran Cúcuta, que pelea por ascender".

*Regreso al gol

"He venido leyendo bien los partidos, de pronto ya uno no es más rápido, pero con inteligencia, leer bien, encuentro los espacios. Sé dónde puedo hacerle daño al rival. En el primer tiempo fui leyendo dónde podía y eso hice en el campo de juego. Gracias a Dios pude marcar un bonito gol, que no sirvió para la victoria".