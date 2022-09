César Haydar: "En Junior no hay jugador suplente o jugador titular; todos respondemos"

Junior de Barranquilla logró imponerse en el partido de ida de la final de la Copa Colombia frente a Millonarios, gracias a César Haydar, quien voló por los aires del estadio Metropolitano Roberto Meléndez para cabecear un balón y vencer la humanidad de Álvaro Montero.

Con este único tanto del defensor del conjunto 'tiburón', los dirigidos por Julio Comesaña cogieron la ventaja en la carrera por el título de Copa. Tras su anotación, el zaguero de 21 años habló con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', para dar sus impresiones sobre el compromiso. "Estoy muy feliz por todo lo que hicimos ayer, un resultado muy positivo. A seguir trabajando, porque eso es fruto del trabajo y esfuerzo que hemos sacado realizado en los entrenamientos", expresó el autor del tanto.

Y agregó con respecto al presente del equipo, "pienso que aquí en el grupo no hay descanso, sabemos la situación que estamos en la Liga. Ahora sigue el Cali y sabemos que aunque no está bien siempre complica al rival. Si te das cuenta en Junior no hay jugador suplente o titular, básicamente hemos jugado todos hasta los que no venían participando y todos hemos respondido".

En otra intervención se refirió a su anotación, "en realidad fue un movimiento que hice y que me lo venían pidiendo y llegó el gol. Feliz por el grupo porque no habíamos logrado marcar desde pelota quieta, lo habíamos entrenado mucho y por fin se dio. Siempre hacemos muchas jugadas y gestos, tenemos recursividad y creo que fue el partido y la situación, entré con esa esperanza y fue muy bonito".

Asimismo, habló sobre la celebración de su gol, "casi no la vi, en el momento que hago el gol o tenía a mi madre en la tribuna y que mas lindo que dedicárselo a ella que estaba de cumpleaños hace dos días".

Por otro lado, se refirió a lo que viene para el Junior. "El partido de ayer ya pasó, ahora viene el partido contra Cali. Ya cuando entremos a los ocho va a ser una gran motivación para enfrentar ese partido de vuelta, en un partido muy lindo porque sé que ese estadio va a estar a reventar, nada más lindo que jugar con el estadio con mucha hinchada", puntualizó el Haydar Villarreal.

Para finalizar, habló sobre su panorama médico que lo tuvo alejado de las cachas por casi dos años, "al comienzo fue duro que cuando llegué tuve una secuencia de lesiones que no se las deseo a nadie, y al final de año por causa de covid no pude competir en la Sudamericana. Ahora mismo soy parte del club y debo responderle al Junior. Fue una promesa que me hice porque tenía que demostrar que merecía estar en el equipo y con mi capacidad futbolística lo estoy logrando".