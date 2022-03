Con la sorpresa de Fortaleza y varios empates, se abrió la tercera fase de la Copa Colombia

Este miércoles, comenzó la tercera ronda de la Copa Colombia, fase de la competencia donde se integraron los equipos de la Liga del fútbol colombiano junto a otros equipos de la Primera 'B'.

Envigado y Bucaramanga abrieron la jornada pero no se hicieron daño en el Polideportivo Sur y todo se decidirá la próxima semana en el Alfonso López, tras empatar 0-0. El mismo resultado se dio entre Patriotas y Tigres. La vuelta será en Bogotá.

Publicidad

El que sí sacó buena ventaja en condición de local fue el Unión Magdalena, que se impuso por 3-1 al Real Santander, con anotaciones de Ethan González, Diego Gómez y Roberto Vanegas. La vuelta será en Bucaramanga, el miércoles que viene.

Fortaleza dio el batacazo del día y venció en condición de visitante a Cortuluá, en el 12 de Octubre, 1-0 con tanto de Kevin Ademola. El próximo jueves, en el Estadio de Techo, los 'Amix' buscarán su paso a la cuarta ronda.

Publicidad

El otro resultado de la jornada fue el empate 1-1 entre Alianza Petrolera y Jaguares, en el Daniel Villa Zapata.

Este jueves, se disputará el choque 'cafetero' entre Once Caldas y Quindío. Además de Pasto vs. Santa Fe, en el Departamental Libertad. Queda pendiente por disputar el choque entre Águilas Doradas y Pereira, que fue aplazado.

Publicidad

Resultados de hoy, 30 de marzo, en la Copa Colombia:

Envigado 0-0 Bucaramanga

Union Magdalena 3-1 Real Santander

Cortuluá 0-1 Fortaleza

Patriota 0-0 Tigres

Alianza Petrolera 1-1 Jaguares

Otros partidos de la tercera ronda:

Jueves, 31 de marzo

Once Caldas vs. Quindío

Pasto vs. Santa Fe

Publicidad

Miércoles, 6 de abril

Águilas Doradas vs Deportivo Pereira