Copa Colombia 2024: así se jugará la fase I

En 2024 se disputará la edición 19 de la Copa Colombia y, este martes, la Dimayor realizó el sorteo de la fase I de esta competencia que reúne a los equipos de la Liga y el Torneo del fútbol colombiano. La Copa Colombia comenzará en la primera semana de marzo.

La Fase I de la Copa Colombia tendrá solamente a los últimos ocho equipos de la reclasificación de la Liga y el Torneo del fútbol colombiano 2023. Quedando 16 llaves, en las que se enfrentarán entre equipos de la primera y segunda división; excepto dos llaves. Esto se jugará a ida y vuelta.

La segunda fase, se realizará con los ganadores de la primera fase y los ocho clubes de la reclasificación del torneo de la Primera B 2023. También serán serie de partidos de ida y vuelta y los ganadores de dichas series clasificarán a la tercera ronda.

La tercera parte de esta competencia se realiza con los clubes ganadores de la segunda fase. Se jugarán series de partidos uno de ida y otro de vuelta y los cuatro ganadores clasifican a la siguiente ronda.

Publicidad

¿Cómo se jugará la fase I de la Copa Colombia 2024?

Real Santander vs. Atlético Bucaramanga

Deportivo Pereira vs Real Soacha Cundinamarca

Bogotá F.C. vs Once Caldas

Envigado vs Orsomarso

Santa Fe vs Boca Juniors de Cali

Atlético F.C. vs Jaguares

Barranquilla F.C. vs. Atlético Huila

Nacional, campeón de la Copa Colombia 2023. Foto: Colprensa

¿Quién fue el último campeón de la Copa Colombia?

El ganador de ésta competencia en la temporada 2023 fue Atlético Nacional, que derrotó en la gran final a Millonarios, desde el punto penalti. Los ‘verdolagas’ además se ratificaron como el club más ganador de la Copa Colombia.

Palmarés de la Copa Colombia

1951 - Boca Juniors de Cali

1953 - Millonarios

2008 - La Equidad

2009 - Santa Fe

2010 - Deportivo Cali

2011 - Millonarios

2012 - Atlético Nacional

2013 - Atlético Nacional

2014 - Deportes Tolima

2015 - Junior

2016 - Atlético Nacional

2017 - Junior

2018 - Atlético Nacional

2019 - Medellín

2020 - Medellín

2021 - Atlético Nacional

2022 - Millonarios

2023 - Atlético Nacional