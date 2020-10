Copa Colombia: Huila 2-0 cayó con Real San Andrés y la fase tres quedó definida

A la acción de la Copa Colombia entran los equipos de la ‘A’; cruces de equipos de primera se verán en la ronda de clasificación del torneo que ya dejó a equipos tradicionales eliminados.

Precisamente, este jueves el Atlético Huila visitó a Real San Andrés y cayó 2-0, quedando eliminado de la competencia. Freddy Espinal y Edwin Torres marcaron los goles de los del archipiélago.

Con protagonismo colombiano, Guaraní venció 1-3 Tigre y se clasificó a octavos de Libertadores

De otra parte, Deportes Quindío cumplió con su tarea de líder de la ‘B’ y dejó en el camino a Fortaleza, gracias a un solitario gol de Yani Quintero.

Y, en Santa Marta, Unión Magdalena perdió 1-3 con Leones y le dijo adiós a la competición. Rivaldo Correa, Luis Vélez y Kevin Viveros anotaron para los antioqueños; Ruyery Blanco descontó para los samarios.

Oficialmente quedaron armados los cruces de la Fase tres de la Copa. El clásico santandereano se jugará entre Alianza Petrolera y Bucaramanga se disputará. Otros duelos como Once Caldas vs. Envigado y Santa Fe vs. Patriotas, también se destacan.

