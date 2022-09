David Ferreira: "Perdimos la chance de llegar a la final, pero no nos podemos quedar aquí"

Unión Magdalena no pudo avanzar a la final de la Copa Colombia luego de caer en la tanda de los penaltis frente a Junior de Barranquilla por 5-3, tras el 1-1 en el empate global. Los samarios pese a no llegar a la definición han hecho un buen trabajo en este segundo semestre del 2022.

Tras el partido en el estadio Sierra Nevada, el asistente técnico del equipo 'bananero', David Ferreira, dio su opinión del trabajo de la plantilla frente a los 'tiburones'.

Publicidad

"No estamos contentos por el resultado, pero debo rescatar la entrega del equipo, estuvimos a un paso de cumplir uno de nuestros sueños, no fue así. En el primer tiempo entramos en el mismo juego de Junior y a nosotros no faltó tratar de bajarle el ritmo al juego, con transiciones, jugar corto, ahí fue la clave le entregamos la pelota a Junior que es fuerte con ella con los jugadores que tiene. En el segundo tiempo tratamos de aguantar y ahí era donde teníamos que aprovechar los espacios, pero no tuvimos claridad de partidos anteriores y se pierde un partido donde no se podía perder, en los penaltis no tuvimos esa claridad. Rescato la entrega de los muchachos", dijo de entrada David Ferreira, asistente técnico del conjunto 'bananero'.

Otras declaraciones

¿Cómo quedó el grupo tras no llegar a la final?

Publicidad

"El grupo está golpeado, tristes por el resultado, pero el día de mañana tendremos que voltear la página, teníamos la ilusión de llegar a la final, no se logró, tratar de que el grupo descanse porque el sábado jugamos una nueva final. Vamos a cambiar el chip, levantar la cabeza, perdimos la chance de llegar a la final pero no nos podemos quedar aquí, hay que ir para adelante porque lo viene es más difícil y tenemos que tener la fortaleza mental para sacar esto adelante, el grupo se va a levantar, estoy tranquilo".

¿Qué destaca del Unión frente al Junior?

Publicidad

"Rescato la entrega, el compromiso que tiene cada uno de los muchachos por la institución, le digo a la hinchada que confíe en este grupo porque en cada partido se entregan al máximo, independiente del resultado, no se ahorran ninguna gota de sudor, tengo seguridad que el día sábado vamos a jugar el partido como se jugar y vamos a sacar al Unión adelante. Hoy (miércoles) queríamos darle una alegría, pero no supo. Pero vamos a tratar de lograr el objetivo de salvar la categoría".