David González, "dolido" tras la eliminación del Medellín: "Millonarios no estuvo cómodo"

Este miércoles, Independiente Medellín llegó a El Campín con un resultado adverso (0-2) a la semifinal de vuelta de la Copa Colombia contra Millonarios. El 'poderoso de la montaña' anotó dos goles, igualó la serie, pero en el segundo tiempo el 'embajador' resurgió y terminó igualando el partido, para convertirse en el primer finalista de este certamen.

David González, entrenador del DIM, analizó el encuentro y se fue muy satisfecho con lo que hizo su equipo en los primeros 45 minutos, donde consiguió los goles de Diber Cambindo y Luciano Pons para ilusionar transitoriamente a su hinchada.

"Un primer tiempo donde Millonarios no estuvo cómodo nunca. Donde nunca pudo salir con un balón dominado como lo hacen normalmente, donde no encontraba espacios. A mi modo de ver tenía momentos donde no sabía qué era lo que estaba pasando, no encontraban dónde ubicarse, dónde meter pases. Me quedó con eso, con la forma en que nosotros jugamos, la forma en la que hemos venido entendiendo cómo hacer sentir incómodos a los rivales y hemos encontrado un espacio donde nos sentimos bien, donde nuestros delanteros se han encontrado con el gol, donde estamos siendo efectivos", empezó diciendo González en rueda de prensa.

El timonel antioqueño también habló de la segunda parte y expuso las razones que terminaron condenando al DIM a la eliminación.

"En el segundo tiempo, paradójicamente la tarjeta roja (a Juan Carlos Pereira) hace que nosotros tengamos que tener que dominar un poco más la pelota porque Millonarios, obviamente, en esos primeros 15-20 minutos tiró el bloque un poco más hacia atrás. Los espacios se cerraron, porque ya no es el mismo Millonarios que sale y trata de presionar. Eso hizo que decayera el ritmo y luego pues balones parados y muchas faltas, en eso pecamos. Pero la verdad muy contento con lo que el equipo mostró, muy contento por la manera en la que se desarrolló el primer tiempo, contra un equipo al que rara vez le suceden ese tipo de cosas acá en Colombia", sentenció el exarquero de Medellín.

¿Qué más dijo David González?

Sobre los cinco goles que le han convertido en los últimos dos partidos:

"De esos cinco goles que hemos recibido en los últimos dos partidos cuatro han sido de balón parado: dos penaltis y dos tiros libres. En la pelota parada normalmente o se hace muy bien o cualquier cosa que falle... son cosas que pasan. En el fútbol de hoy la gran mayoría de los goles, sobre todo en partidos cerrados, vienen de balones parados".

Sobre la manera de encarar la eliminación, de cara a lo que resta en la liga II-2022:

"Toca tratar de que el jugador no se quede con la eliminación. Obviamente duele y uno entra al camerino triste y cabizbajo porque se tuvo. Ya se había igualado la serie, eso es lo que duele. Pero con lo que nos tenemos que quedar nosotros es con lo que hicimos hoy, con cómo hicimos ver a Millonarios, con una continuidad de lo que se mostró en el clásico. Eso es lo que le tiene que dar mucha confianza al jugador, cuando ya son dos partidos seguidos con un buen fútbol con goles, con un buen rendimiento, pues uno deja de pensar que fue algo aleatorio, que verdaderamente el equipo lo está tomando como identidad".