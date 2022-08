David González, tras la caída del Medellín: "No me siento seguro en mi puesto, desde el primer día"

Este miércoles, el Independiente Medellín sufrió una dolorosa y preocupante caída en la ida de las semifinales de la Copa Colombia contra Millonarios . Los dirigidos por David González perdieron por 0-2 en el Atanasio Girardot, lo cual provocó un escenario complicado de cara al partido de vuelta en El Campín.

El cuadro 'embajador' logró sus dos anotaciones en la primera mitad, gracias a un cabezazo de Luis Carlos Ruiz en el minuto 17 y a un remate de Andrés Gómez en el 45+3. El 'poderoso de la montaña' reaccionó en el segundo tiempo, pero las grandes atajadas de Álvaro Montero les impidieron reducir la diferencia.

González, el timonel del DIM, estuvo conforme con el funcionamiento de su equipo, pero criticó la falta de definición. Para el exarquero antioqueño el Medellín fue superior a su rival, pero la falta de gol los condenó en este encuentro.

"Es un partido donde se crearon muchas opciones de gol. Los primeros 15 minutos fueron muy buenos, me parece que fuimos muy superiores. Les creamos demasiados problemas, les pusimos jugadores en posiciones que encontraban ellos muy difícil de defender. Lastimosamente, poco de los que nos estuvo pasando en las primeras fechas, fue no convertir", afirmó González.

El entrenador de 40 años señaló el fuerte impacto que recibieron por los goles del conjunto bogotano. Sin embargo, aseguró que sus hombres se repusieron en los segundos 45 minutos y que les faltó definir en los últimos metros para emparejar el marcador.

"En la primera llegada que tienen ellos nos hacen un gol, que obviamente golpea. Cuando uno está jugando bien, está creando opciones, se siente superior que el rival y te hacen un gol, eso golpea. De ahí nos desesperamos un poco, perdimos un poco el control. El segundo gol terminó de golpearnos aún más, es un gol que nunca nos tendrían que haber hecho, de la forma en la que lo hicieron. Me quedó con que en el segundo tiempo fuimos superiores, pensaría que los 45 minutos. Ellos ya tienen un resultado a favor y lo intentan cuidar más. Llegamos, yo conté por lo menos seis opciones claras de gol, la historia hubiera podido ser distinta", agregó el excapitán del 'decano'.

González aseguró que no goza de estabilidad en su cargo, por lo cual espera darle vuelta a la serie en Bogotá.

"Cuando se pierde hay que, de cierto modo, agachar la cabeza, pero el funcionamiento del equipo fue muy bueno. Yo no me siento seguro en mi puesto desde el primer día, cuando puse la firma en el contrato. Eso es lo que hace que yo me levanto todos los días y trabajo para que mi equipo mejore". concluyó el timonel del Medellín.