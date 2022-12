¡Definidos los semifinalistas! Tolima, Cali, Pasto y Medellín siguen en la Copa Águila 2019

Tras la clasificación, este jueves, de los nariñenses y los vallecaucanos, las llaves de las semifinales de la Copa ya quedaron definidas, entre los cuatro equipos que lucharán por el trofeo y el cupo a Copa Libertadores 2020.

Este jueves ya quedaron definidos los cuatro elencos que pasaron a las semifinales de la Copa Águila. Tolima se medirá al Cali y Pasto se enfrentará al Medellín, en busca de llegar a la finalísima del torneo.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Los ‘pijaos’ llegaron a esta instancia tras eliminar a Nacional, que era el actual campeón, tras imponerse 2-1 en el marcador global.

El Cali perdió 2-1 este jueves con el Junior, pero desde los penaltis venció 4-3 y así consiguió su paso a semifinales, dejando al elenco ‘tiburón’ en el camino.

Pereira intentó, pero no le alcanzó: la serie quedó 4-2 a favor de Pasto, en cuartos de Copa Águila

Publicidad

La otra llave será Pasto frente al Medellín. Los nariñenses dejaron al Pereira luego de ganar 4-2 en el marcador global, a pesar de perder 2-0, este jueves, contra los ‘matecañas’. Por su parte, Medellín se quedó con su serie, luego de ganarle 4-2 en el global al Once Caldas.

Los horarios y fechas de los cruces de las semifinales no han sido definidas por parte de la Dimayor, para los partidos entre Tolima vs. Cali y Pasto vs. Medellín.