Diego Arias: "En Pereira hay ambiente de remontada, aunque Nacional tiene una amplia diferencia"

"Hay que aprender que para opinar, se debe saber". Y es que no hay nada que le de más 'peso' a un argumento que haber vivido la experiencia y más si fue por varios años, como es el caso de Diego Arias, quien, al hablar del Deportivo Pereira y Atlético Nacional, lo hace con un conocimiento del caso.

Más de la mitad de su carrera, que está cerca de completar 17 años, la vivió con los colores del 'matecaña' y el 'verdolaga'. En el primero, se formó y estuvo desde 2004 hasta 2009, siendo incluso capitán; en el segundo de ellos, jugó del 2013 al 2018, dejando un enorme huella y ganando varios títulos.

De igual manera, haber conseguido una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, seis Ligas locales, una Superliga, tres Copas Colombia e incluso un Torneo de Ascenso, lo convierten en un futbolista que sabe lo que es jugar finales y cómo se deben afrontar bajo diferentes circunstancias.

Por cada una de las razones expuestas anteriormente, en Gol Caracol hablamos con 'el Caballito', como le dicen, con el fin de analizar la final de vuelta de la Copa Colombia, donde se enfrentarán Atlético Nacional y Deportivo Pereira y cuya serie va 5-0 a favor del conjunto antioqueño.

¿Cómo se imagina el partido de este miércoles?

"Nacional tiene una diferencia muy grande y seguro afrontará el partido con cierta tranquilidad. Por otro lado, Pereira está en una posición nueva y, aparentemente, incómoda, pero la hinchada, jugadores, cuerpo técnico y todo a su alrededor, se siente un ambiente positivo y de remontada. Eso quizá pueda relajarlo, quitarle 'peso' y generar algo bueno en su fútbol."

¿Qué decir de la diferencia tan amplia de cinco goles?

"Sí, es grande, pero el fútbol es impredecible y no se sabe qué pueda pasar si llegan a presentarse dos o tres goles cuando recién esté empezando el juego. Además, ahorita con tanta lluvia, puede condicionar todo. Es una oportunidad bonita para ambos. Ojalá sea un partido atractivo y que la gente pueda disfrutar de principio a fin que, a la final, es la idea."

¿Cómo es una "oportunidad bonita para ambos"?

"Para Deportivo Pereira, el solo hecho de haber llegado a la final, la primera en su historia de esta categoría, es demasiado grande y positivo para la ciudad y la institución como tal. Por el lado de Atlético Nacional, de conseguir el título, de seguro, tendrá un impacto gigante en la interna del grupo y eso ayudará a impulsar a conseguir los demás objetivos del año."

¿Por qué la diferencia fue tan abultada en la ida?

"Porque Nacional fue mejor y más constante para afrontar el juego. Además, se le vio decisión para ir al frente, efectivo y preciso, lo cual le dio tranquilidad y confianza. Pereira lo intentó, pero fue superado. Por lo que vi, el hecho de jugar su primera final, de visitante y bajo ese impresionante marco en Medellín, quizá el 'matecaña' quedó un poco impactado."

¿Pesa más la jerarquía de Nacional o la motivación de Pereira?

"Es difícil decir cuál de las dos da resultados porque no hay una regla o verdad absoluta para ganar. He estado en ambas posiciones, enfrentando finales con equipos menores y también con clubes más grandes, como Atlético Nacional, donde se sabe de la responsabilidad que hay de ser campeones, y en ambos casos gané y perdí, así que no hay una fórmula."

Entonces, ¿Qué factores influyen?

"Recuerdo una final contra Cali, que perdimos 2-0 en la ida y muchos lo daban sentenciado, pero, por el hecho de no tener nada que perder, enfrentamos la vuelta con decisión, llegaron los goles rápido y ganamos. Depende de cómo estén los jugadores y como se desarrolle todo en los primeros minutos, eso marca una pauta de lo que puede ser el resultado final."

Tanto Nacional como Pereira sufrieron duras derrotas en el remate de la Liga, ¿Eso influye para esta final?

"Claro. Un equipo es como una persona, es decir, de acuerdo a lo que le suceda en el día a día, impacta o se siente. Ahora, ya depende de cómo se gestione ese golpe. Hay casos donde esas situaciones causa rebeldía en las personas y salen con ánimo de sobreponerse, mientras que a otros los golpea y pierden sus capacidades. Hay que gestionar eso en el grupo."

Casos se han visto donde se han remontado esos marcadores, ¿Cómo no salir confiados, en el caso de Nacional?

"No creo que en una final, así vaya 5-0, alguien salga confiado. Si fuera un partido de las primeras fechas del campeonato, es posible que un jugador no tenga la misma intensidad de competir, pero ya en estas instancias, lo dudo. Algunos dirán que Nacional es superior y demás, pero, la verdad es que en la cancha uno percibe que las diferencias son menores."

Entonces en dado caso de una remontada no será por ello...

"Para nada. La gente en sus casa puede pensar eso y es normal, pero cuando uno está en la cancha, al enfrentarse a esos rivales, en dichas instancias, te obliga a estar en condición de alerta y concentración. No creo que Nacional salga relajado. Eso no será un factor para que Pereira quizá pueda imponerse y si lo hace será por otras razones."

¿El corazón está un poco dividido?

"(Risas) Hace tiempo, veo los partidos de manera neutral para intentar comprender qué está sucediendo; busco analizar el planteamiento, de qué manera uno supera al otro y mirar las razones para entender el juego. Ahora, tengo amigos en los dos equipos y lo único que deseo es que les vaya muy bien, que no pase nada malo y disfruten el compromiso."

Y por las instituciones, ¿Qué siente?

"Me pongo muy feliz por la gente del Deportivo Pereira porque es la primera vez que los veo tan felices y orgullosos con su equipo y también me alegro por Atlético Nacional, que vuelve a una final después de tantos años y además, sé de todo el esfuerzo que hace el club para formar equipos de calidad, competitivos al más alto nivel y siento que lo merece."

Usted compartió con Alexis Márquez, en su faceta como jugador, ¿Qué decir de él?

"Hace un año, nos cruzamos en un aeropuerto (risas). Ahora, no lo tuve como técnico entonces esa hoja está en blanco. No obstante, sí sé de su calidad humana, que es muy profesional, dedicado, trabaja mucho y se nota que la inyección de cosas lindas al equipo. Me alegro mucho por él y la hinchada, que sufrió tanto y ahora disfruta de este presente."

¿Ha cruzado mensajes con sus amigos de Nacional?

"La semana pasada estuve en un entrenamiento con ellos. Atlético Nacional no tiene margen de error. Los jugadores están compitiendo siempre, incluso en las prácticas. Este club no te permite relajarte porque eres campeón de X torneo y, de una, te piden que ganes el que sigue. Es un equipo organizado, bien entrenado y con un cultura ganadora. Tiene potencial para crecer más."

¿Dónde se desequilibrará el partido?

"El equipo que controle el juego y sea más eficiente en la presión, tendrá más chances de ganar. Pereira estará de local y por eso saldrá con toda, para robar el balón cerca del área rival y hacer daño. En la medida que Atlético Nacional consiga salir de esa presión y aproveché los espacios que queden, dependerá cómo se dará el encuentro también."