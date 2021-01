Diego Corredor: "Decidimos alinear a José David Contreras y fue un acierto para vencer a América"

Diego Corredor llegó a Deportivo Pasto en el 2020 para lograr afianzar un gran proyecto en el fútbol colombiano y ha alcanzado llegar a instancias definitivas en la liga colombiana.

En el campeonato anterior llegó hasta los cuartos de final, donde cayó eliminado en Bogotá a manos de Santa Fe , equipo que llegó a la final del certamen. Ahora, en la Copa Colombia ya está instalado en las semifinales del torneo, tras eliminar a América , bicampeón de la liga.

El líder y cabeza de este equipo es Diego Corredor, quien estuvo como invitado en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , donde dejó claras las condiciones de su equipo, aunque han logrado cosas importantes con él al mando.

"Todos sabemos que Pasto desafortunadamente se cambian los jugadores todos los años, el que figura sale y hay que armar un equipo nuevo. Para este semestre cuando se renovó pedí que se conservara la mayoría de la nómina, pero se nos fue Jhon Pajoy y otros jugadores por las ofertas económicas, pero mantuvimos un 70% del plantel", indicó.

Un punto importante en la victoria del Pasto sobre el América de Cali fue la gran actuación del guardameta José David Contreras, quien atajó tres disparos en la tanda de penales.

"En enero de 2020 el doctor Casabon me pasó dos nombres, el de Joel Graterol y el de él y tras hablar con Luis Delgado no quise traer a Graterol, me quedé con Luis. Para este semestre no pudimos contar con Delgado y estaba Contreras, ya lo habíamos visto y el año pasado salió figura del fútbol venezolano y decidimos alinearlo y fue una buena decisión", explicó Corredor sobre la llegada de su arquero a la institución.

Además, el entrenador resaltó la manera en que han trabajado con Contreras, quien llegó hace unas semanas al país y ya es figura.

"Él terminó jugando hasta los últimos días de diciembre en Venezuela, no tuvo mucho descanso. Llegó y lo entrenamos bien en Pasto, también estudiamos los que patearían en América, eso junto a sus condiciones nos dio la posibilidad de avanzar", concluyó.