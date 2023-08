Edwin Cardona: "Este América va a dar de qué hablar; estamos conformando un buen equipo"

Una de las grandes contrataciones de América de Cali y, en general, del fútbol colombiano para el segundo semestre fue Edwin Cardona. El mediocampista ha generado altas expectativas, por eso, las miradas han estado puestas en él, tanto adentro como afuera de la cancha. Prueba de ello fue lo ocurrido este jueves 17 de agosto, en el marco de la Copa Colombia. Allí, los 'escarlatas' dijeron 'adiós', tras perder con un marcador global de 5-2 frente a Atlético Nacional, y el volante de 30 años 'puso la cara', fue a rueda de prensa y ofreció las explicaciones respectivas de lo acontecido.

En sus intervenciones, el antioqueño fue claro y contundente. Si bien se mostró autocrítico en algunas de sus respuestas, hizo mayor énfasis en los puntos altos del equipo, lo que han conseguido y el trabajo que se está haciendo de la mano del director técnico Lucas González. De igual manera, expresó cómo se ha sentido en su regreso al fútbol colombiano y, en especial, en su vuelta a un estadio donde supo brillar como el Atanasio Girardot. Por último, le envió un mensaje a la hinchada, dejando claro que van por la estrella 16, pero que deben tener paciencia y creer en el proceso.

¿Qué balance hace del equipo?

"Muy contento por mis compañeros, dejamos todo en la cancha hasta el último minuto, al saber que teníamos un marcador adverso. Ahora, creo que lo hicimos bien, las opciones se crearon. Sin embargo, cuando te marcan, es diferente y tuvimos paciencia. Eso sí, con el segundo gol, se nos complicó todo por el tiempo. Pero bien, estamos conformando un buen equipo, a lo que quiere el profesor. Contento con mis compañeros y recuperando jugadores importantes como Víctor Ibarbo".

¿Cómo se siente en su ritmo de juego?

"Cuando tienes la confianza del profesor y todo, entras en ritmo, pero triste por lo que sucedió. Ya solo queda reponernos, trabajar en la semana porque se viene un encuentro complicado y solo enfocarnos en la Liga, en lo que queremos que es la estrella 16 para nosotros y el hincha. Hay que enfocarnos en el torneo y continuar por este camino, de seguir construyendo. Estoy conforme y contento con ese gran grupo y el cuerpo técnico. Desde afuera se pueden ver muchas cosas, pero adentro todo es bien. Es importante lo que hay, vamos bien".

Publicidad

¿Cuál es el análisis de que los resultados no se den?

"Es difícil asimilar esto. En la Liga hemos perdido un solo partido y eso puede pasar. Sabemos lo que significaba este partido de Copa, pero estoy contento y conforme con el gran equipo que se ha formado, pero es que a veces la gente no entiende el proceso en el sentido de que yo llegué un poco tarde, el profesor no tuvo una pretemporada para encontrarnos todos, así que toca pulir todo a lo largo del torneo, es cuestión de ir mejorando. Además, nos faltan varios jugadores. Todo eso retrasa un poco el proceso, pero hay muchas cosas buenas. Con el paso del tiempo y partidos, se va a mejorar. Llevamos seis semanas recién, es de tiempo. Entiendo al hincha, pero vamos bien. Este grupo va a dar de qué hablar. Seguir con mentalidad y revertir la situación".

Lucas González, director técnico de América de Cali, en medio de un partido Archivo de Colprensa

¿Qué sintió volver al Atanasio Girardot?

"Con sentimientos encontrados porque hay tristeza por la derrota, ya que tenía fe de que podíamos darlo vuelta. Ahora, volver al país después de tanto bien es lindo. Eso sí, agradecido con el club al que me debo ahorita y que me abrió las puertas para volver al fútbol colombiano. Obviamente, el cariño de la gente y respeto es mutuo, pero nada, fue un bonito folclor. Solo espero que siga la paz en los estadios. Con sentimientos encontrados y ya solo queda levantar cabeza y seguir".

¿Faltó probar más de media distancia?

"Creo que sí se hizo y rematamos, más cuando tienes la calidad de jugadores como Carlos Darwin Quintero, Facundo Suárez, Cristian Barrios, mi persona y otros, pero los rivales también estudian eso. Entonces por eso se pararon muy atrás y cortaba el circuito para probar, pero aún así pudimos crear espacios para poder marcar. Estoy triste por lo sucedido, pero a levantar cabeza porque se viene un lindo torneo para nosotros".