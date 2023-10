El gol de Juan Carvajal que hizo llorar a su familia y los llenó de emoción en las últimas horas

Juan Carvajal comenzó a escribir su historia en Millonarios y en el fútbol profesional colombiano en el estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja. Y aunque ha venido sumando minutos y contando con la confianza del técnico Alberto Gamero; hasta ahora como delantero marcó su primer gol en primera división, después de un extenso proceso en divisiones menores.

Detrás de Carvajal, también hubo una bonita historia de sus familiares, que festejaron con el alma y a la distancia ese logro importante en su carrera.

Precisamente en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron este viernes con el joven bogotano e igualmente con Reynel, su padre, quien es un policía retirado.

“Desde mis ocho años, así que son como mil noches soñando, no tengo ni idea. El momento que siempre soñé, el momento en el que el balón pasó la red me emocioné mucho. Llevaba unos meses, un año bastante difícil, así que en el momento del gol quería celebrarlo con todos, pero justo el árbitro me corta le emoción porque había anulado el gol, se esperó unos minuticos, pero cuando dio la orden fui feliz y a mi mente solo venía la imagen de mi papá y de mi familia celebrando el gol y muy feliz por eso”, contó Juan Carvajal.

Y seguido a eso, el joven atacante contó las razones de su celebración, que fue dedicado para su padre.

“Mi padre es retirado de la policía, entonces me dijo que apenas hiciera mi primer gol se lo dedicara de esa manera y le cumplí. Estaba en casa, no pudo viajar por unos problemas de salud que tiene, así que lo primero que hice fue tomar el celular, llamarlo, para saber cómo estaba y me dijera lo feliz que estuviera. Me dijo que no tenia casi palabras, con sus expresiones faciales se veía muy feliz”, aseveró.

Acá más declaraciones de Juan Carvajal:

*Juan aún vive con sus padres

“Nosotros vivimos acá en Bogotá con mi mamá, yo vivo con ellos dos, estamos aquí”.

*Sus compañeros de Millonarios, felices

“Todos me felicitaron, me dieron la mano, que era el principio de una carrera con muchos goles, en especial Macalister, es un gran líder, el respaldo de él es gigante, le da confianza a uno entonces me quedo con lo que me dijo él”

*Macalister Silva, su ‘papá’ en Millonarios

“Maca me dijo que hiciera esto por mi papá, que sí o sí debía llevarla adelante. Antes de entrar me dijo que cuando hiciera el gol fuera a abrazarlo a él y así lo hice”.

Juan Carvajal y Macalister Silva celebran gol - Foto: Millonarios Oficial

Acá las declaraciones de Reynel Carvajal, el papá de Juan:

*Emocionado y orgulloso

“Muy bien, muy contento. 20 años duré en la Policía, en ese año me retiré a apoyar a mi hijo para la carrera. Los balones y los guayitos fueron los primeros que conseguí”.

*A pesar de sus quebrantos de salud, lo celebró a rabiar

“Yo lo celebre porque no era fuera de lugar, tengo unos problemas de salud, tenia dolores en ese momento, pero me levante, celebramos con mi esposa y feliz, porque sabia que iba a hacer gol, estaba seguro”.

*En la familia todo es felicidad

“Alegría, abrazos, lloré, mi esposa lloró, pero de alegría ni tristeza, estamos muy contentos. Yo soy hincha de Millonarios, de siempre, empezó en Churta y luego a Millonarios y toda la vida”.