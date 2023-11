En el Cúcuta avisan a Millonarios: “De locales somos fuertes, competiremos y la llave está abierta”

Cúcuta perdió 1-0 a manos de Millonarios, este jueves en El Campín, pero es un resultado accesible para el equipo ‘motilón’ que cerrará esta fase de semifinales de Copa Betplay ante su gente, en el General Santander. El asistente técnico del cuadro de Norte de Santander, Wilder Mosquera, se mostró satisfecho y van por la final.

Por eso, en rueda de prensa, el miembro del cuerpo técnico del elenco rojinegro atendió a la prensa y aunque no se fue alegre por perder, confía en lo que puedan hacer de locales.

“Uno no queda satisfecho no porque uno pierde; es imposible irse contento cuando uno no logra un resultado, pero tranquilos porque sabemos que tenemos buenos jugadores. En Cúcuta somos fuertes, esto deja la llave abierta, seguiremos, lo intentaremos y esperar a ver cómo se presenta el partido el domingo”, sentenció de entrada Wilder Mosquera.

Acá más declaraciones del asistente técnico del Cúcuta, tras perder 1-0 con Millonarios en El Campín:

*Hay respeto por Millonarios

“Nosotros lo sabíamos, veníamos a enfrenta run duro rival en una cancha difícil, estaba blandita. Los muchachos como siempre se entregan al máximo, compiten de igual a igual. Descansar y pensar en lo que viene que es el domingo. La verdad que muy contentos con el rendimiento de los muchachos, venimos con una seguidilla de partidos y ellos salen a la cancha a dejar el corazón y el alma allí”.

*Aún no hay reporte de la lesión de Joider Micolta

“El estado de Micolta no se sabe aún, hay que esperar que el médico lo evalúe y ya sabremos cómo está”.

*La fórmula para buscar la remontada

“Es eso, salir a competir, a buscar el partido con nuestra afición. Nosotros tenemos la nuestra y vamos a ir a buscar el partido, no nos vamos a ahorrar nada y nada nos va a quitar la ilusión de buscar esa final, la buscaremos con nuestras armas y juego. Esperar como terminan los muchachos y ver qué partido usamos ese día”.

Acción de juego de Millonarios vs Cúcuta - Foto: Cúcuta Oficial

*El mensaje para el equipo

“El mensaje es el mismo, estos muchachos salen a competir, representan el escudo con mucho orgullo, buscan el partido y así ha sido todo el tiempo, y así nos hemos enfrentado a todos los rivales. A la afición que este equipo entregará el máximo y esperamos el apoyo de ellos anteriormente”.

*¿Hay chance de remontar?

“Revertirlo, tenemos la ilusión. Hay que esperar, entrar al partido pero esa es la intención. Tenemos ese deseo, competiremos”.

*La expulsión y cómo la manejaron

“Con la expulsión hicimos varios cambios, movimientos, pero ya es un tema de cerrar el partido y dejar la llave abierta”.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay 2023?

El Cúcuta recibirá en el estadio General Santander a Millonarios el próximo domingo 5 de noviembre, a las 5:00 p.m., donde se conocerá al rival de Atlético Nacional en la final.