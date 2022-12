Equidad, Patriotas y Bucaramanga avanzaron en la Copa Águila

Este miércoles se jugaron tres partidos correspondientes a la fase tres del torneo que agrupa a los equipos de la A y de la B, en Colombia.

Equidad y Alianza Petrolera empataron sin goles en el estadio de Techo, dejando la serie 1-1 en el marcador global, situación por la que el cupo a la fase cuatro se debió definir desde los lanzamientos de pena máxima, en donde los bogotanos salieron airosos por 5-4.

Por su parte, Patriotas igualó también sin goles en su visita al Tolima, dejando un 1-1 en la serie, por lo que el pulso se tuvo que definir desde el punto blanco, en donde los boyacenses se impusieron por 4-3.

En el último juego, Bucaramanga doblegó 4-2 a Huila con una tripleta de Michael Rangel y un tanto de Harrison Mojica. Freyn Figueroa y Andrés Amaya hicieron lo propio para la visita. El global favoreció 4-3 al onceno ‘leopardo’.

Este jueves chocarán Barranquilla vs. Once Caldas, Quindío vs. Rionegro, Cúcuta vs. Boyacá Chicó y Pereira vs. Leones.