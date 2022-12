Escoba nueva barre bien: Medellín, con Bobadilla en el banco, venció 1-0 a Once Caldas y clasificó

El ‘poderoso de la montaña’, que había ganado 2-3 en la ida, jugará las semifinales de la Copa Águila. El entrenador paraguayo dirigió su primer partido desde la raya.

Independiente Medellín venció 1-0 este miércoles a Once Caldas, en el estadio Atanasio Girardot, y se clasificó a las semifinales de la Copa Águila 2019.

Jhonatan Marulanda, en el 90+5, convirtió el tanto que selló la clasificación para el conjunto rojo, tras una habilitación de Adrián Arregui.

El ‘poderoso de la montaña’ había ganado 2-3 en el juego de ida y ahora en casa debía defender el resultado para sellar su paso a la siguiente instancia.

Sin embargo, no era una tarea sencilla, pues venían de caer derrotados 4-1 en el clásico contra Nacional, el fin de semana pasado, y el ambiente no era el mejor.

Pero los locales tenían este miércoles una motivación especial y es que Aldo Bobadilla, el paraguayo que fue campeón con el equipo como arquero, dirigió su primer partido desde la raya y los alentó.

Así, Medellín salió desde el comienzo a buscar el resultado por intermedio de sus hombres más claros en el ataque, el volante Andrés Ricaurte y su goleador, el argentino Germán Cano, que se retiró lesionado.

El argentino Arregui fue la gran figura de la cancha y quien además le sirvió el pase a Marulanda para que convirtiera.

Once Caldas, en tanto, se defendió pero no generó muchas opciones claras, la única que tuvo fue con Juan David Rodríguez, quien no pudo anotar.

Sobre el final, cuando todo parecía que terminaba en tablas, Marulanda marcó el del triunfo y el que selló la clasificación.

Medellín visita este fin de semana a Envigado, en el Polideportivo Sur, por la fecha 11 de la Liga Águila-II 2019.

