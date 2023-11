¿Fue legal el primer gol de Macalister Silva en la final de Copa? Dos expertos opinaron

El primer gol anulado a Macalister Silva por la gran final de vuelta de la Copa Colombia 2023 ha desatado el inconformismo de la afición ‘embajadora’. Sin embargo, la polémica también ha llegado a la voz de varios expertos quienes criticaron fuertemente la decisión arbitral.

En redes las críticas no se hicieron esperar, especialmente de varios entes calificados en el tema, quienes afirmaron, la anotación debió ser validada porque cumple con todos los parámetros legales.

“ERA GOL LEGAL en la final Copa entre Nacional vs. Millonarios. El árbitro Betancur se equivocó al anular la acción de gol de Silva del azul, no hubo falta, fue carga leal, (hombro con hombro) ese desplazamiento lo permite la ley 12, el VAR debió llamarlo y no lo hizo”, fueron las palabras de José Borda a través de su cuenta en ‘X’.

ERA GOL LEGAL

— joseborda (@joseborda1) November 24, 2023

Sin embargo, este no fue el único cuestionamiento, pues la cuenta ‘El VAR Central’ también tomó partida en el asunto, explicando reglamentariamente el por qué la decisión de anular la anotación no fue acertada.

“ERA GOL LEGAL: Disputa legal de Macalister Silva contra Robert Mejía. Utiliza su hombro que es perfectamente permitido según el reglamento desde que no haya fuerza excesiva. Es una CARGA. Betancur pitó falta y en el VAR Kéiner Jiménez no intervino”, citó la cuenta de ‘X’.

— El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) November 24, 2023

¿Qué pasó con Macalister Silva?

Todo sucedió en la primera mitad del compromiso, cuando a los 24 minutos en campo antioqueño se presentó una jugada bastante cuestionada, sobre todo por el hecho que terminó en gol a favor de Millonarios.

En una disputa mano a mano entre Robert Mejía y Macalister Silva, el capitán azul hizo uso de sus recursos físicos y con su hombro desplazó al ‘verdolaga’, quien cayó al suelo y se quejó por la gravedad del choque. No obstante, mientras eso sucedía, ‘Maca’ se acomodó, perfiló, remató y anotó en un par de segundos.

Sin embargo, el juez central del compromiso, Carlos Betancur, ahogó el grito de gol sentenciando la falta a favor de Atlético Nacional, hecho que no le gustó ni cinco a Alberto Gamero, teniendo en cuenta que el VAR pausó el juego un rato mientras revisaba la jugada. Pero al final terminó avalando la decisión final.

Carlos Betancur, juez central encargado de pitar en la gran final de la Copa Colombia 2023. Foto: Colprensa.

Cabe destacar que minutos más tarde Macalister Silva nuevamente marcó, pero por segunda vez consecutiva se anuló la anotación. ¿La razón? El capitán ‘embajador’ se encontraba en posición adelantada y el juez de línea no dudó en anular la jugada.