Germán Cano: “La verdad no me conformo con nada, siempre intento ir por más”

El delantero argentino comentó sus sensaciones sobre su rendimiento y los próximos partidos que se le vienen a Medellín tanto por Liga como por Copa Águila.

Germán Ezequiel Cano sigue siendo el referente de Independiente Medellín. Así lo demostró el pasado miércoles cuando por Copa Águila anotó un doblete que le valió el pase a cuartos de final al ‘poderoso’ contra Millonarios.

Por esa razón, el argentino se mostró entusiasta con por su rendimiento y por lo que se viene para los siguientes partidos. Cabe destacar que Cano lleva en el año 29 goles, en 29 partidos jugados

“El trabajo día a día, la verdad que cada partido te deja algo nuevo, y la verdad no me conformo con nada siempre intento ir por más, de seguir aprendiendo porque yo sé que me faltan muchas cosas por aprender con el equipo, pero pues estoy contento con mi rendimiento”, comentó de entrada el argentino, en charla con GolCaracol.com.

Aunque pasaron las horas, Cano aún valoró lo hecho en la cancha de El Campín frente a Millonarios. Así afirmó que "me gusta jugar en este estadio, en Bogotá. Estoy muy contento por lo hecho en lo personal y por lo colectivo. Acá lo bueno es que mis goles sirivieron para pasar de fase".

Tanto para Medellín, como para el goleador argentino es hora de pasar la página y así comenzar a pensar en el Cali, el rival del próximo domingo, en la sexta fecha de la Liga Águila II 2019.

“Cali es un gran equipo que lo hace muy bien de local, por eso es por lo que ellos están en las partes más altas de la tabla y sabemos que van a salir en busca del resultado. Ellos tienen un equipo muy bueno, con jugadores que mantienen el balón, y tenemos que estar muy concentrados para que nos marquen gol”, opinó el atacante e ídolo de la hinchada del rojo antioqueño.

Por último, el referente del DIM comentó sus sensaciones sobre el partido de cuartos de final por Copa contra Once Caldas: “Los cuartos van a estar difíciles, ellos en casa son un gran equipo. Tienen jugadores muy importantes y tenemos que analizarlos a ellos y salir muy concentrados en ese partido”.