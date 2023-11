Hermano de jugador de Millonarios denunció agresión a la salida del Atanasio Girardot

Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa Colombia 2023, luego de vencer a Millonarios desde los penaltis (5-4), en una definición emocionante que incluyó un gol de Juan Felipe Aguirre en el último minuto, para darle la igualdad a los antioqueños. Sin embargo, a las afueras del estadio Atanasio Girardot se presentó una situación penosa, con un familiar de un jugador de los azules.

La víctima fue Ray Vanegas, hermano del jugador Óscar Vanegas, quien a través de sus redes sociales contó la situación que vivió saliendo del máximo escenario de los antioqueños.

"Fui a apoyar a mi hermano (Óscar Vanegas) en la final Nacional vs Millonarios. Saliendo del estadio, cinco hinchas o no sé cómo se les llama a esos desadaptados me dijo: "Ray Vanegas, no podés andar por acá". Me acorralaron, me golpearon en la cara y en las costillas, casi me linchan, tenían hasta navajas con las cuales me amenzaron. Le tocó intervenir a la Polícia", denunció en su cuenta de Instagram.

De inmediato, se presentaron comentarios y reacciones en redes sociales, repudiando lo acontecido. Cabe indicar que Ray es futbolista profesional, con paso por clubes como Medellín, Jaguares, Envigado, Pasto, Once Caldas y en el exterior pasó por Sport Recife, de Brasil, y Universidad César Vallejo, de Perú.

Denuncia de Ray Vanegas en sus redes sociales.

Publicidad

¿Cómo fue el partido entre Nacional y Millonarios?

Tras haber igualado 1-1 en el tiempo regular, Atlético Nacional venció 5-4 en la tanda de penaltis a Millonarios y se coronó este jueves campeón de la Copa Colombia, su sexto título de este torneo.

En el estadio Atanasio Girardot, el equipo dirigido por Jhon Jairo Bodmer, que consiguió su primer título como entrenador, igualó el partido en el minuto 92 con un tanto del central Juan Felipe Aguirre y forzó la tanda de penaltis en la que venció al equipo que a mitad de año le ganó el título de la liga colombiana.

En la serie de penales por Atlético Nacional anotaron Jefferson Duque, Robert Mejía, Kevin Mier, Sergio Mosquera y el venezolano Eric Ramírez.

Publicidad

Por Millonarios hicieron gol Juan Carlos Pereira, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas y Larry Vásquez y falló Édgar Guerra, a quien le atajó el cobro Mier.

Los visitantes habían abierto el marcador con un tanto de Leonardo Castro, mientras que los locales igualaron, in extremis, con un gol de Aguirre en el tiempo de reposición.