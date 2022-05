Hernán Darío Herrera: "No nos confiamos por tener el resultado a favor contra Once Caldas"

"Nosotros veníamos con un marcador de 3-0 a favor, no nos confiamos y en la semana se trabajó con base a lo que vimos de Once Caldas, y esto se dio", indicó Hernán Darío Herrera, tras el triunfo contra Once Caldas en los octavos de final de la Copa Colombia.

Un 1-2 fue el resultado en este encuentro, 5-1 en el global. Ahora, los 'verdolagas' pondrán todas sus fuerzas en las finales de la Liga del fútbol colombiano, tal como lo dijo el mismo entrenador.

"Uno queda contento con lo que hizo el equipo, y de acá en adelante nos vamos a preparar para las finales de la Liga. Esperamos salir adelante", añadió.

Y, concluyó: "Yo vengo con un equipo que es casi el que se va a mostrar en cuadrangulares. Me voy contento con el rendimiento de la mayoría de los jugadores, demostraron categoría. Me voy tranquilo, pero sé que hay cosas por mejorar".

¿Contra qué equipo jugará Atlético Nacional, en los cuartos de final de la Copa Colombia?

El rival de los antioqueños saldrá de la llave entre Junior e Independiente Santa Fe, que también se definirá este miércoles.