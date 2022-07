Hernán Torres: "No hicimos un buen juego, el primer tiempo fue catastrófico"

Deportes Tolima no tuvo el partido deseado y en la noche del miércoles cayó por 1-3 contra Independiente Medellín, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. Los dirigidos por Hernán Torres tuvieron un mal primer tiempo y eso el rival lo cobró con contundencia.

Luego del compromiso en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, Torres dio sus impresiones del mismo. El estratega sabe que tienen que mejorar, puesto que este segundo semestre del año, los resultados no han llegado.

"Estamos en el fútbol y cuando no se gana hay críticas, cuando no se gana y cometimos los errores que hicimos tenemos que aceptarlas; sin ninguna duda es así. No hicimos un buen juego, en el primer tiempo fue catastrófico lo que hicimos, vamos a revisar y corregir. Preocupa, pero tampoco nos podemos rasgar las vestiduras, hay que tener la cabeza bien puesta sobre los hombros, saben de las dificultades que hemos tenido, se agota la materia prima y hay que echarle mano a lo que tengamos, esperamos corregir", así inició la rueda de prensa el timonel del cuadro de Ibagué.

Si bien en la segunda mitad hubo mejoría por parte del conjunto tolimense, en las acciones que generaron en la ofensiva, no las pudieron concretar.

"Hubo una mejoría en el segundo tiempo en todo el plantel, nos equilibramos y estabilizamos, fuimos más sapientes, no nos regalamos tanto como lo hicimos en el primer tiempo; no entró la pelota otra vez, se generó todo, repetitivamente se tiraron muchos centros, pecamos allí, no buscamos otras alternativas. Hay que corregir muchas cosas, el Tolima tiene muchas alternativas para llegar al arco rival y no a punta de centros", continuó.

Por último, Hernán Torres se mostró preocupado porque a su equipo le están convirtiendo muchos goles.

"Me han hecho muchos goles en este torneo, en este semestre, hay que centrarnos, hay que cumplir tanto el técnico como el grupo de jugadores", concluyó.