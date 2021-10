Hernán Torres: "Tolima se paró bien, pero Pereira nos ganó en los penaltis, eso es una lotería"

"Tolima se paró como siempre, pese a las dos paras del juego, el equipo no perdió el rumbo, pudimos hacer el gol, nos pegó en el palo, el rival se paró bien y no le podemos quitar los méritos. Los penaltis son una lotería y les favoreció a ellos", expresó de entrada el entrenador de los 'pijaos', Hernán Torres, en la atención a medios tras caer eliminados en las semifinales de la Copa Colombia, frente a los 'matecañas'.

Además, el estratega hizo énfasis en que no le gusta sacar excusas ante las derrotas que sufren sus dirigidos.

"No soy de los que empieza a sacar disculpas por no conseguir los logros, hay cosas que afectan, pero por la cancha no clasificamos, no puedo decir eso", agregó.

Y concluyó: "En todos los partidos salen cosas, no es derrota, quedamos empatados, perdimos en los penaltis, en el juego no caímos, nos faltó contundencia en claras opciones de gol, no puedo criticarle nada a mi grupo".

Ahora, Tolima deberá concentrarse en lo que resta de la Liga nacional y seguir en la búsqueda del bicampeonato, en el segundo semestre de este año.