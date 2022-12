No, gracias.

Hinchas de Millonarios no podrán ingresar este viernes al estadio Palogrande, de Manizales La Secretaría de Gobierno de Manizales anunció que los hinchas de Millonarios no podrán ingresar este viernes al estadio Palogrande para el partido entre Once Caldas y el equipo ‘embajador’, en la primera semifinal de la Copa Águila.