Hubert Bodhert: “La salida de Yeison Moreno es porque las medias le apretaban demasiado”

Santa Fe perdió 2-1 con Cali, en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia, este jueves, a pesar de comenzar ganando el encuentro. Por eso, el entrenador de los ‘cardenales’, Hubert Bodhert, analizó en rueda de prensa lo que fue este compromiso.

De hecho, muchos le preguntaron al estratega por la salida del delantero Yeison Moreno, quien ante la lesión de Hugo Rodallega fue el titular y dejó grandes sensaciones, pero fue sustituido al minuto 70, y desde ahí el cuadro rojo perdió referencia en ataque.

“El juego no fue bueno para nosotros, no me gustó el partido, no tenemos el nivel deseado. La salida de Yeison Moreno es porque me pide el cambio, me dicen que las medias le apretaban demasiado y le estaban generando calambres en los gemelos, y no podía seguir. Al no tener más delanteros, me tocó gestionar como pudimos y dejar a un Fabián Sambueza de falso 9. Fue un partido accidentado y no tuvimos los recambios para rematar el partido en situaciones normales”, explicó Hubert Bodhert.

Después, el técnico de Santa Fe mencionó de otros jugadores que no estuvieron disponibles este jueves, y que pudieron ser un recambio importante.

“Nosotros hoy la nómina que tuvimos ofensivamente no teníamos recambios, extremos no teníamos. No había otro jugador con esas características. Teníamos a Jersson González en la Selección Colombia, y a un Emerson Batalla que no se pudo inscribir, que eran los hombres idóneos. Cali si los tenía”, señaló ante la prensa.

Acá más declaraciones de Hubert Bodhert, técnico de Santa Fe:

*Más sobre el tramo final del partido

“Me tocó cerrar el partido es una realidad, porque no tenía como meter un revulsivo en la parte ofensiva”.

*Necesita delanteros

“Es necesario, quedó demostrado, al no tener a Hugo Rodallega por lesión, es necesario tener otro delantero para tener una nómina más equilibrada. Esperamos se solucione lo de Batalla”.

*No todo es malo en la noche de este jueves

“Hubo pasajes buenos, y es lo que voy a tratar de rescatar, ya después hay situaciones donde el equipo tiene que entender que hay que sufrir, pero hay que tener la jerarquía para sacar el resultado, molesta perder la forma en la que se hizo”.

*El gol que les hicieron de un saque de banda

“Sí, duele, y es molesto recibir un gol de saque de banda, pero tampoco puedo acribillar a mis jugadores. Vamos a hablar, a corregir, y espero no vuelva a suceder”.