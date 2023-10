Hubert Bodhert: "El gol que recibimos no nos pesó, nos pesó más no convertir nosotros el gol"

Deportivo Pereira se ha confirmado como uno de los semifinalistas de la Copa Colombia 2023 luego de vencer 2-0 a Independiente Santa Fe en el estadio Hernán Ramírez Villegas. De hecho, tras el partido, el técnico de los 'leones', Hubert Bodhert, analizó el partido en la posterior rueda de prensa.

En primera instancia, aseguró que su equipo hizo lo que tenía que hacer, pero no logró obtener el resultado necesario para seguir avanzando en esta competición. "Mi equipo hizo lo que tenia que hacer en cuanto a la actitud y futbolísticamente. En el fútbol se gana con goles. El equipo se exigió al máximo, pero no sacó el resultado. Aun así, hay muchas cosas por delante que pelear. El momento futbolístico que le vi al equipo me gustó mucho y eso es algo que tenemos que sacar a relucir en la liga. Ya no estamos en Copa, pero sacamos provecho de todo esto y veo crecimiento en el equipo", aseguró el estratega santafereño.

Igualmente, recalcó que no contaron con la suerte de marcar, pero el trabajo grupal es algo que le terminó convenciendo de lo hecho por su equipo en el terreno de juego. "El gol que recibimos no nos pesó, nos pesó más no convertir nosotros el gol. Hicimos todas las variantes posibles, generamos, pero no tuvimos la fortuna. Aun así, valoro el alto trabajo de estos muchachos. Fue un partido de ida y vuelta y hubo momentos donde sometimos. Me quedo con este equipo, me gusta lo que se hizo y es natural que nos duela la derrota, tenemos que llegar de la mejor manera a la Liga", declaró Bodhert.

Por otro lado, defendió sus decisiones en el terreno de juego y lamentó haber recibido el segundo gol del Pereira pese a las variantes hechas. "El partido ameritaba arriesgar. Nosotros estábamos con el marcador abajo y tomamos los riesgos que teníamos que tomar. El segundo gol de ellos fue algo totalmente desafortunado y no tuvimos el control de esa situación, pero es normal. Mientras Pereira esté en su cancha, obviamente va a encontrar espacios y emparejar la carga. Pasó lo que pasó, pero no creo que hayan sido por las decisiones que tomé, porque no fueron por desespero, fueron necesarias. Exalto el trabajo de los muchachos y valoro el esfuerzo de todos", afirmó el director técnico.

Finalmente, terminó por lamentarse del resultado, pero sin tiempo de caer en los anímico, sigue pensando en la Liga de Fútbol Profesional Colombiano 2023-II. "Algunos resultados no son los que queremos, pero el equipo llega en un nivel importante, solo espero crecimiento de este equipo y seguir. Espero clasificarme a los cuadrangulares finales de la liga", culminó su intervención el cartagenero.

El próximo encuentro que tendrá que disputar el Santa Fe de Hubert Bodhert será el próximo sábado 7 de octubre, contra Águilas Doradas, por la decimosexta jornada de la Liga 2023-II.