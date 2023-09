Hubert Bodhert, tras igualar 0-0 con Pereira: "Me gustó el equipo, estoy a gusto con lo que se hizo"

Referente a lo que fue la igualdad por 0-0 entre Pereira y Santa Fe, por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, Hubert Bodhert, estratega ‘cardenal’, habló en rueda de prensa y se mostró contento por lo realizado dentro del terreno de juego.

Respondiendo sobre el por qué de su planteamiento, el entrenador cartagenero le dio un visto bueno a la participación de los no habituales, afirmando que tuvieron un comportamiento aceptable: “Yo creo que Pereira no es un equipo fácil, que tiene una estructura en su fase defensiva compleja, por ahí nos obligó a equivocarnos en algunas situaciones, pero fue tanta nuestra insistencia que terminamos generando para abrir el marcador”.

“Al final no tuvimos la eficacia, pero me gustó el equipo, hizo un buen partido y la llave está abierta en Pereira. Me gustó el trabajo que hicieron los que no venían actuando, hicieron una buena presentación, estoy a gusto con lo que hicieron, por ahí algunas imprecisiones, pero es parte del juego”, complementó Hubert Bodhert.

Sumado a eso, el entrenador de Santa Fe pasó la página y de una vez se centró en lo que viene para el cuadro capitalino: “El tiempo de trabajo es muy poco porque se termina y ya hay que hacer recuperación para montarse en un avión, estamos dando la tranquilidad es con charlas, videos y posicionamientos que deben hacer, siempre será bueno empezar de buenos a más es importante rematar la parte de la Loga y Copa creciendo”.

Publicidad

*Otras declaraciones:

Hugo Rodallega...

"Tenemos partido el sábado donde será definitivo y muy importante y a Hugo tengo que llevarlo de a poco, si en el partido pasado pensaba darle 20 minutos y jugó 39, para esta ocasión lo manejamos en treinta minutos, estaba programado el cambio desde un principio porque no me puedo exceder con él, debo ir midiéndole las cargas”.

Aspectos a mejorar...

“Hay que seguir buscando soluciones al bloque defensivo, debemos seguir buscando soluciones mejor los espacios y la finalización es en lo que hay que enfocarnos ahora. Nos ha faltado concretar, pero hemos ganado en los duelos de pelota quieta y estoy seguro vamos a acertar en una, pero se ha generado desde esa parte para marcar, no tenemos déficit en ese aspecto”.

Publicidad

Lo que viene...

“Estoy seguro que frente a Atlético Bucaramanga encontraremos un equipo con mejor nivel, es lo que planificamos en la semana, hay espacios que tenemos que aprovechar en el último cuarto de cancha”.