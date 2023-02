Jaguares y Orsomarso 'pegaron primero' en juego de la Copa Colombia 2023

Este martes 14 de febrero retornaron las emociones en la Copa Colombia 2023, que tuvo acción en su primera fase del certamen. En esta oportunidad los equipos que salieron al 'ruedo' fueron Orsomarso, Atlético Huila, Valledupar y Jaguares de Córdoba.

Los primeros en darse cita en esta jornada del martes fueron Orsomarso y Atlético Huila, que midieron fuerzas en el estadio Francisco Rivera Escobar, del municipio de Palmira. El partido de inicio se inclinó para el conjunto local que evidenció buen fútbol y complicó en varias oportunidades a la zaga 'opita' y al guardameta, José Huber Escobar.

Sus armas eran las pelotas de costado y los tiros libres, pero en sus intentos las aproximaciones se fueron desviadas, varias de ellas de cabeza. Pero a los 24 minutos de juego tuvieron su premio a la insistencia, ya que luego de una gran jugada colectiva, que dejó en evidencia la mala postura de los zagueros huilenses, y luego de un pase largo al primer palo apareció, casi cayéndose, el mediocampista Santiago Tamayo, quien definió de pierna derecha, arriba, imposible para el golero del Atlético Huila.

Tras la anotación de los locales, Huila intentó conseguir rápidamente la paridad y la media distancia fue una de las fórmulas, Jonathan Franco se animó pero su intento pasó desviado de la portería del golero de Orsomarso.

Orsomarso y Huila se enfrentaron este martes en la Copa Colombia 2023. Foto: Twitter @Dimayor

La más clara para los huilenses llegó en el minuto 90+3, cuando Jonathan Lopera conectó de cabeza pero el travesaño le ahogó el grito de gol. Al final, los vencedores fue el conjunto vallecaucano y los de Neiva aún no ganan en lo que va de este 2023; cuatro derrotas por Liga I-2023 y ahora este traspiés en Copa. La vuelta entre estos dos clubes será el 21 de febrero.

Los 'felinos' rugieron en Valledupar

El otro compromiso del día en la Copa Colombia 2023 se llevó a cabo en el Armando Maestre Pavajeau, de la capital vallenata de Colombia. Allí se enfrentaron Valledupar y Jaguares de Montería, los que sonrieron al final fueron los cordobeses que ganaron 0-2.

El duelo fue de ritmo y de ida y vuelta, ambos equipos mostraron disposición en la cancha y con el gran objetivo de sumar los tres puntos. En los 'vallenatos' fueron incisivos Sebastián Gutiérrez y Misael Rodríguez, mientras que en los 'felinos' los que gozaron de opciones fueron Jhon Pérez, Carlos Copete y Brayner de Alba. Los primeros 45 culminaron sin anotaciones.

Pero en el complemento llegaron los goles y los primeros en celebrar fueron los 'felinos del Sinú' y fue intermedio de Carlos Copete quien aprovechó un pase de compañero Javier Narváez para vencer la resistencia de los locales. 0-1, en 48 minutos.

Valledupar fue al frente y a los 56 minutos por poco iguala la contienda. Luego de un mal rechazo de los visitantes, Misael Martínez quedó frente a la portería y su remate salió desviado. ¡De no creer!

También al minuto 71 generaron otra opción clara de gol, pero entre la intervención del golero de Jaguares, Jorge Soto, y el rechazo de Nelino Tapia, le ahogaron el grito de gol a los 'vallenatos'.

Los dirigidos por Carlos 'Piscis' Restrepo cerraron el juego a su favor luego de un penalti ejecutado por buena manera de Julián Guevara, quien 'picó' la pelota y fue al fondo de la red: 0-2 en el tablero. Valledupar se quedó con 10 hombres luego de la expulsión Iván Camacho.

El juego de vuelta entre estos equipos será el miércoles 22 de febrero en el Jaraguay, a las 5:30 de la tarde.

Así se seguirá la jornada de la Copa Colombia 2023:

Miércoles 15 de febrero:

*Atlético de Cali vs. Envigado, a las 3:00 p.m.

*Boyacá Chicó vs. Real Cartagena, a las 5:15 p.m.

*Alianza Petrolera vs. Real Santander, a las 6:00 p.m.

Jueves 16 de febrero:

*Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas, a las 3:30 p.m.

*Boca Juniors de Cali vs. Unión Magdalena, a las 4:00 p.m.

*Barranquilla Fútbol Club vs. Deportivo Cali, a las 5:30 p.m.