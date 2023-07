Jaime de la Pava: “Debimos tener un resultado más cómodo, pero destaco el carácter del Cali”

Deportivo Cali consiguió la ventaja en la ida de los octavos de final de la Copa del fútbol colombiano, tras vencer 2-1 a Santa Fe, este jueves. Jaime de la Pava salió satisfecho con el trabajo de sus dirigidos.

“La verdad que el equipo siempre fue, Santa Fe tuvo unos pasajes importantes, es normal, pero creo que darle un valor inmenso a la situación del equipo porque en la adversidad aprendemos porque seguramente no será el primero o el último que tendremos inferioridad en el resultado. Creo que destaco ese carácter que tuvo el equipo sin renunciar a lo que hemos venido trabajando”, afirmó en rueda de prensa.

Luego, de la Pava nombró al arquero del cuadro rival, que tuvo varias atajadas importantes en el compromiso.

“Cuando tienes hombres como Gustavo Ramírez, como Luis Sandoval, que no les puedes dejar una pelota en el área, te da tranquilidad y alegría, y al final con goles se gana. Aunque la figura para mí del partido fue Antony Silva, el equipo debió tener un resultado más cómodo”, mencionó.

Acá más declaraciones de Jaime de la Pava, técnico del Deportivo Cali:

*Aún hay cosas por mejorar

“Ya aspectos puntuales, hay detalles que hay que sincronizar, pero el equipo en ese sentido tiene variabilidad táctica, del medio hacia adelante”

*Reconocimiento a la hinchada

“La tribuna siempre apoyó, quiero felicitar a la hinchada, me da alegría que se les regala un triunfo de esa manera. Uno quisiera ganar de otra manera, pero los partidos son de 100 minutos y da más alegría, porque se sufre, no he visto nada ganarlo fácil”.

*Análisis del gol del rival

“Santa Fe no nos llegó en el segundo tiempo, esa pelota del gol hay un componente de un saque de banda, tenemos que estar más atentos, y sobre todo el bloque rebote, el que marca el gol entra muy solo”.

*La forma en la que se vivieron los últimos minutos del duelo

“Lo vivimos con mucha intensidad y hasta el 1-1, lo que pensaba es que el partido era injusto, no hay resultados morales, pero era increíble que la hinchada que vino hoy no pudieran disfrutar de un buen resultado, se nos iba con un esfuerzo alto”.

*Elogios para Luis ‘Chino’ Sandoval

“Luis es un chico que ha llegado, ha trabajado bien, falta que se entienda más con los compañeros, pero cuando hay inteligencia de juego, operativa, cualquier deportista marca diferencia. Él la tiene. Es darle confianza y el sabía, le dije que juega 30, 40 o el segundo tiempo”.