Jhon Bodmer solo tiene en su mente ser campeón con Atlético Nacional, de la Copa Colombia

Atlético Nacional está listo para recibir ante su gente a Millonarios, en la final de vuelta de la Copa Colombia 2023. Y en las toldas del equipo ‘verdolaga’, encabezados por el técnico Jhon Bodmer, solo hay un pensamiento y es de ser campeones.

“Yo no pienso en ningún término distinto al que Nacional está en una final y que ganar mañana el título contra un rival contra Millonarios es importante en cualquier contexto. Dios permita que ganando hay muchas cosas buenas para el equipo, institución y para mí como entrenador, pensamos en ganarlo, no hay otro contexto”, aseguró el técnico de los antioqueños.

Seguido a eso, Jhon Bodmer habló en rueda de prensa de los jugadores experimentados que volvieron a la convocatoria para este compromiso.

“Yo no confecciono la nómina ni pensando en la edad, o experiencia. Afortunadamente para todos Álvaro Angulo salió del departamento médico y está apto, lo mismo Neyder Moreno, son jugadores que compiten y mientras estén al 100 por ciento quien considere que deba estar en campo para enfrentar lo de mañana, estarán. Dos juveniles no estarán en la convocatoria por eso”, explicó.

Acá más declaraciones de Jhon Bodmer, técnico de Atlético Nacional:

*Hay confianza...

“Indiscutiblemente por lo que nos vamos a jugar mañana es el partido más importante, como profesional uno sabe. Por lo que significa, el entorno, el rival, obviamente que hay un agregado pero venimos de hacer un muy buen partido en Bogotá y eso nos da pie para que mañana podamos cerrar con broche de oro”.

*Cómo vive esta final...

“Desde lo personal lo vivo al máximo, sentimientos miles, hay expectativa, mariposas en el estómago, pero lo disfruto al máximo, rodeado de grandes personas, una plantilla maravillosa, personas cercanas que hablan de su experiencia: Pacho Maturana, René Higuita, que quieren lo mejor para nosotros. Ojalá mañana ganemos la copa y demos la vuelta”.

Jhon Bodmer, técnico de Atlético Nacional - Foto: Colprensa

*Siempre soñó con este momento...

“Para conseguir una final, un título como este se necesitan muchísimas cosas que hay que juntar para hablar de un equipo. Hace muchos años cuando estaba en el fútbol formativo y luego en el profesional, pensé y creí que el fútbol dependía de cuánto conocimiento tenía para aportarle a una plantilla. Dios a través del fútbol me dio oportunidad de conocer grandes entrenadores, mencionar al profesor Luis Fernando Suárez, quien logra aterrizar lo que es el todo al final”.

*Rebeldía en su equipo...

“La rebeldía es un factor que se entrena desde el punto de vista confianza, hay muchos trabajos del día a día que ayudan con la capacidad de creatividad”.

*Alcanza a llegar Eric Ramírez...

“El tema de Eric no tengo una información puntual clara, por ende no puedo ser irresponsable y decir algo que no es”.

*La ausencia de Jader Gentil...

“Lo de Jader es un gran jugador y sencillamente es una decisión técnica que los que están convocados me pueden dar en ese plus mañana".