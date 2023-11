Jhon Duque, el exjugador de Millonarios que es elogiado por su tesón jugando con Nacional

Este viernes siguen las repercusiones después del título de Atlético Nacional, a expensas de Millonarios, en un 5 a 4 en la definición por penaltis, luego de un 1-1 en los 90 minutos y en la cancha del estadio Atanasio Girardot. Y hay nombres propios que resaltan sobre los demás. Uno de ellos el de Jhon Duque, volante de los verdes, de quien se habla en redes sociales

Y Duque precisamente es tema por dos situaciones particulares. Por un lado por su tesón, lucha y sacrificio en la finalísima y además de eso, por unas declaraciones en las que el bogotano contó que estaba atravesando por una lesión de tobillo y que hasta estaba contemplando retirarse.

En primera instancia, Jhon Duque afirmó en la transmisión oficial que viene teniendo problemas con uno de sus tobillos y hasta pensó en retirarse por esas constantes dolencias. Por eso mismo, los hinchas en redes sociales no dudaron en reconocer su valentía para dar todo por Nacional.

Luego, en una charla con ‘DirecTV Sports’, el mediocampista se mostró emocionado por el título que levantó con la camiseta de Atlético Nacional.

“Hemos vivido momentos muy duros, con la hinchada, el entorno pero como grupo nos hicimos más fuertes, entonces si no nos merecemos esto, entonces qué. Siento que era el momento y eso me hace muy feliz, por Felipe Aguirre que hizo el gol, por Kevin Mier, por todos la verdad”, afirmó de entrada.

Jhon Duque en acción de juego con Nacional en la final de ida de la Copa Colombia 2023. Foto: Colprensa

Luego, al ser preguntado sobre cómo encara los partidos contra Millonarios, luego de los señalamientos de los hinchas de su exequipo, confesó que no es fácil manejar ese tema.

“Durísimo, en mis fuerzas seguramente no lo lograría, me paso de revoluciones o me abruman las emociones, pero me entrego a Dios cada vez que entro a la cancha y trato de olvidarme de esos aspectos. Le guardo mucho cariño a la gente que un día me apoyó pero doy todo por los colores que defiendo hoy en día. Seguramente es un título que soñaba porque no jugué la final pasada y hoy Dios me regala esto. También la clasificación a Copa Libertadores que merecíamos”, finalizó.

¿Cuántos títulos tiene Jhon Duque como futbolista profesional?

El mediocampista, de 31 años, registra en su palmarés cinco títulos, dos con Millonarios (Liga y Superliga), y tres con Atlético Nacional (una Liga, una Copa y una Superliga).