Jhon Jairo Bodmer: "Frente a Millonarios vamos a hacer lo que mas nos gusta, atacar"

Previo a disputar la final de la Copa Colombia 2023, el técnico Jhon Jairo Bodmer analizó el encuentro contra Millonarios, el cuál se jugará el próximo 15 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora de Colombia), en el estadio Nemesio Camacho El Campin

En primera instancia, se mostró con los pies en la tierra y afirmó que se encuentra alegre con el equipo y sabe que es pertenecer a un equipo como lo es el conjunto 'verdolaga'. "Con felicidad y motivación entiendo lo que significa Nacional y es bueno estar con los mejores. Esta es una institución que obliga e inspira a ser el mejor", afirmó.

Igualmente, se centró, de cierta manera, en él y admitió que el ganar una final de Copa, engrandecerá su carrera como entrenador. "Pienso en que podamos salir campeones, porque eso le dará valor a mi carrera. Pensar en lo contrario es pensar en un mundo mediático encima mío. Al final, también se va a aprender de esto, si es que se pierde, pero esto va a engrandecer mi parte profesional si la gano, mi parte humana no va a cambiar. Yo soy quien soy como humano y ahora voy detrás de un titulo y no un titulo con cualquier club, sino con el mejor club del país".

"Ha sido un mes largo en la institución. Lo primero que tengo es gratitud hacia la institución y a los jugadores. Estuve presente en la semifinal, llevo muy poco en la institución y ellos tuvieron jerarquía para darle vuelta a la semifinal contra Pereira. Estar en una final con Nacional es lo mas lindo que me esta pasando en este momento", terminó por agregar el bogotano.

Por otro lado, analizó a su equipo e intuyó respecto al plan de juego que probablemente saldrá a desarrollar Millonarios en El Campin. "Somos indiscutiblemente la institución mas grande del país y la obligación es salir a buscar el partido en todas las plazas. Tenemos que respetar el trabajo de nuestro rival, que es uno de calibre alto, histórico también y el país esta feliz por esta final de este calibre. Venimos con este plan estratégico, nuestras intenciones van a seguir siendo las mismas. Vamos a hacer lo que mas nos gusta hacer, atacar. Ellos son locales y tienen un plan en donde van a salir a dominar pero vamos a ver como se dearrolla el encuentro", sumó.

"No quisiera hablar del partido pasado. Pero hay una constante en ellos, los volantes creativos que tienen. Así jueguen por fuera, siempre se juntan con sus pivot. Tengo que pensar como neutralizar lo que más se repite en el rival, en este caso los volantes. Esperemos que esto se pueda dar de la manera que lo planificamos", recalcó el estratega.

Igualmente, dejó en claro que lo único en lo que está pensando es en la final espera poder llevarse el título. "En esto del futbol, he aprendido que no soy de ninguna ciudad en especial. Yo ahora estoy en Nacional y para mi lo único en lo que pienso es en Nacional y la ciudad de Medellín, ese es mi mundo. Mis esfuerzos están en esto y espero que el escudo se me quede tatuado y Dios permita sacar adelante esta final", declaró.

Otras declaraciones de Jhon Bodmer previo a la final de Copa Colombia

¿Su planteamiento va a cambiar para la final de Copa Colombia?

"Mismos jugadores, mismos rivales, pero así lo jugáramos en el mismo escenario, los partidos todos son distintos. Ellos están pensando distintas circunstancias dentro del juego. Desde la estrategia que se pueda plantear para cada partido, siempre es distinta. Hay comportamientos que se repiten, pero siempre es distinto".

