Jhon Jairo Bodmer tocó la gloria en la Copa Colombia: sumó su primer título con Atlético Nacional

"Sé que lo que significa esta institución y la hinchada, tengo una oportunidad maravillosa y llego a hacer historia, vengo a lograr cosas grandes", estas fueron algunas de las declaraciones que Jhon Jairo Bodmer dio, cuando fue presentado como nuevo director técnico de Atlético Nacional. Y sí que cumplió, tras lo hecho este jueves, en la Copa Colombia.

Cuando se hizo dicho anuncio oficial, muchas fueron las reacciones. Algunos creían que no era el indicado para este reto, otros afirmaban que se podía dar inicio a un proceso interesante, y unos cuantos ni siquiera lo tenían en el radar. En pocas palabras, eran más las dudas y la incertidumbre que las certezas. Por eso, dar resultados pronto era clave.

Este 23 de noviembre se le dio la primera oportunidad de oro. No era una tarea fácil, pero tampoco imposible. El rival en la final era Millonarios. Había que lidiar con los fantasmas de lo ocurrido en la Liga I-2023, donde el 'embajador' se impuso y le ganó el título al conjunto antioqueño. Además de demostrar que el proceso va por un muy buen camino.

Pero eso no era todo. Como si faltaran más condimentos y no suficiente con los 'problemas' que tenía que afrontar, estaba ante una chance de silenciar algunas críticas. La situación en el 'verde paisa' no es la mejor, ya que el juego no convence y, de paso, se crearon diferencias fuertes y marcadas entre los directivos y parte de la hinchada. Era complejo.

Sin embargo, hicieron oídos sordos a ello, trabajaron y, junto a sus dirigidos, dieron el primer golpe de autoridad como un cuerpo técnico que, como se dice popularmente, 'cogió las papas calientes' y 'no se quemó'. Campeón de Copa Colombia y su primera celebración en Atlético Nacional, que, como siempre lo ha dicho, espera sea tan solo el inicio.

Jhon Jairo Bodmer empezó a hacer sonar su nombre en nuestro país. Nacido en Bogotá, el 27 de noviembre de 1981, ya había dejado ver, años atrás, que tenía condiciones. Todo inició en 2010, cuando debutó como estratega en Tigres F.C., sumándose a la lista de los entrenadores más jóvenes en dirigir su primer partido en nuestro fútbol.

Poco a poco, sumaba experiencia y su equipo jugaba de una mejor manera. Fue así como recibió su premio. En 2016, se llevó uno de los cupos a Primera División, donde estuvo en 2017 y si bien no pudo mantenerse, hizo méritos de sobra. Lo hecho convenció a más de uno en la Liga y, por eso, Jaguares se la jugó por él. No obstante, no le fue bien.

Esto hizo que tuviera que dar un pequeño paso atrás. Valledupar lo eligió y no desentonó en el 2020, siendo quinto mejor equipo de la reclasificación de la Primera B. Había conocimiento, madera y era un 'diamante en bruto'. Razón por la que las puertas se siguieron abriendo y llegó un sueño hecho realidad, gracias a Luis Fernando Suárez.

El reconocido e histórico entrenador lo llamó para fuera su asistente en la Selección de Costa Rica. En dicha experiencia, estuvo presente en el Mundial Qatar 2022 y la Copa Oro 2023. Finalmente, ese vínculo terminó, debido a que los 'ticos' decidieron cambiar su cuerpo técnico y, ahí, Atlético Nacional le hizo un ofrecimiento interesante.

Inicialmente, llegó al 'verdolaga' para dirigir las divisiones menores, lo que confirma que tiene su cuota importante en la formación de varios de los hombres que, en la actualidad, hacen parte de la nómina principal. Y así como la vida siempre lo ha sorprendido, gracias y de la mano de su buen trabajo y dedicación, tuvo su merecido ascenso,

Con la partida de William Amaral, Jhon Jairo Bodmer fue oficializado como estratega del 'verde paisa'. Le llegó la hora de demostrar que está para esta clase de retos y cumplió con su primera labor. Campeón de Copa Colombia y frente a uno de los rivales más históricos del conjunto antioqueño, como Millonarios. Celebra, el 'profe' Bodmer.