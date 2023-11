Jhon Jairo 'pocillo' Díaz: "Millonarios es el mejor equipo de los últimos dos años"

Cada vez se calienta más la gran final de la Copa Colombia 2023. Millonarios y Atlético Nacional serán los dos equipos que se batirán, nuevamente, por un título en nuestro amado Fútbol Profesional Colombiano. Es por ello que, Jhon Jairo 'pocillo' Díaz, exjugador del conjunto 'embajador' habló en exclusiva con Gol Caracol, pues él sabe de primera mano lo que es enfrentar al conjunto 'verdolaga'.

De hecho, comenta que aquel mítico partido entre bogotanos y paisas por la Copa Libertadores en 1989 es el más icónico que logró vivir en cancha, pues lo recuerda 'como si fuera ayer'. "A mi me marcó, como a todos, el partido de 1989, el de Copa Libertadores, en Bogotá. Nosotros habíamos perdido 1-0 con gol de Jhon Jairo Trellez. Después, terminamos empatando 1-1, pero no servía el marcador. Ese partido me marcó, hubo otros que también me marcaron, pero ese es el que más recuerdo", confesó.

Sin embargo, fiel a su historia como jugador, engrandeció la imagen de Millonarios y aseguró que el conjunto capitalino viene siendo el mejor del Fútbol Profesional Colombiano en los últimos dos años, aunque, con los pies en la tierra, aseguró que los azules no deben confiarse de nada, ya que estos encuentros se juegan sin contexto alguno. Los partidos Millonarios-Nacional, independientemente de la posición en la que estén ambos conjuntos, se juegan de manera diferente. Yo creo que Millonarios, por el trabajo y por lo que ha demostrado es en el momento, es el mejor equipo que hay en los últimos dos años. Si, dio un golpe de autoridad en Medellín (la reciente victoria de Millonarios 0-1 por Liga 2023-II), pero no hay que confiarse. Esto es una final, los muchachos de Nacional también están motivados, quieren sacarse esa espina de la final pasada. Va a ser un partido difícil independiente de que sea liga o copa", afirmó.

De igual manera, no dio cabida algún jugador 'del verde', en 'el azul' y aseguró que el 'embajador' tal cual está conformado, está bien. "A Millonarios no le falta algún jugador de Nacional. No hay que desconocer que los jugadores de Nacional son buenos y vienen en un proceso. Los jugadores sub 20 de Millonarios también lo están haciendo bien y poco a poco se han ganado una posición en el futbol colombiano", aseguró.

Sin embargo, pese a que no gusta de ningún jugador actual de Nacional, 'le picó la espina' por Jhon Duque, quien tuvo pasado en Millonarios. "A mi me extraño fue lo que hizo Jhon duque, era un bastión en Millonarios y termino en Nacional y si algún día me gustaría traer un jugador de Nacional, traería a Jhon Duque. Es un buen muchacho. Uno entiende. Cada uno defiende la institución donde está y donde le pagan y yo se que Jhon lleva a Millonarios en el corazón y sabe que Millonarios le dio muchas cosas y lo llevó a donde está", algo sentimental comentó.

Finalmente, quiso reiterar en que Millonarios viene haciendo las cosas bien y pese a que es probable que la Liga y la Copa vuelvan a vestirse de azul, está seguro que el 'embajador' 'dará la vida' por dar un papel más que digno en ambas competiciones. "Partido a partido, Millonarios forja un camino. A medida que va pasando el tiempo, Millonarios ha hecho bien las cosas. Ahora toca pensar en la final de Copa y luego América, pero Millonarios está haciendo bien las cosas, tanto en la parte futbolística, como con los muchachos que suben de la cantera, parece que están en el equipo ya hace mucho tiempo. Estoy seguro que Millonarios va a pelear por los dos títulos, no se si vaya ganar los dos, pero si que los va a pelear ambos", de esta manera destacó el 'pocillo' a su exequipo.

¿Cuándo juega Millonarios y Atlético Nacional por la Copa Colombia?

La Copa Colombia 2023 tendrá como finalistas a Millonarios y Atlético Nacional. El primer encuentro se disputará el miércoles 15 de noviembre en Bogotá, en el estadio El Campín, a partir de las 8:00 p.m. La definición del título se dará el jueves 23 de noviembre, en el mismo horario, en el partido de vuelta.