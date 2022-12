Jorge L. Pinto: “Repetiré las palabras del ‘Pecoso’, no quiero hablar, lo que estoy viendo es grave”

El entrenador de Millonarios mostró su inconformismo con el arbitraje, luego de empatar 1-1 frente a Llaneros, por Copa Águila. Además, se refirió a Juan David Pérez y a los jugadores jóvenes que disputaron el partido de este jueves.

Jorge Luis Pinto no quiso referirse al arbitraje de la noche de jueves en el partido de Millonarios contra Llaneros, que finalizó 1-1, y trajo a colación las declaraciones de Fernando ‘Pecoso’ Castro, quien también estuvo inconforme con decisiones arbitrales en un encuentro del América.

Publicidad

Vea también: ¡Está finito! Duván Zapata ‘afina puntería’ en los entrenamientos del Atalanta

Ante eso, el técnico de los ‘embajadores’ señaló que “el partido se dañó, y repetiré las palabras de ‘Pecoso Castro, no quiero hablar, no quiero hablar, pero lo que estoy viendo es grave”.

Por otra parte, en la zona mixta del estadio El Campín, Pinto habló sobre la oportunidad que le dio a varios jugadores de las divisiones menores de Millonarios.

“La afición se fue triste y yo también me voy triste. Estamos creyendo mucho en estos muchachos y por eso me he atrevido a darles fútbol, competencia porque me parece que hay un merecimiento, pero somos irregulares, no fue un buen partido”, agregó.

Publicidad

Además, el entrenador del equipo azul se refirió a Juan David Pérez, quien regresaba de una lesión y solamente jugó 45 minutos del encuentro.

“Estaba planificado eso, se resintió un poquito, queríamos darle fútbol, que tomara confianza, espero esté bien”, concluyó.

Publicidad