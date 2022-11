José 'Ringo' Amaya: "Junior tiene buena experiencia en esa clase de partidos"

Junior de Barranquilla intentará este miércoles quedarse con el título de campeón de la Copa Colombia 2022 frente a Millonarios. El ‘tiburón’ visita al conjunto azul capitalino en el estadio El Campín con un resultado favorable de 1-0, no obstante, saben que aún quedan 90 minutos.

José 'Ringo' Amaya, exfutbolista del equipo ‘currambero’, analizó en charla con Gol Caracol el presente de los dirigidos por Julio Comesaña, que además de pelear por el trofeo de la Copa Colombia, a su vez, clasificaron a semifinales de la Liga II-2022.

El 'Ringo' reconoce que no será un compromiso fácil contra Millonarios, pero adelantó que Junior “es un equipo que tiene buena experiencia jugando en esta clase de partidos”.

¿Cómo ve a Junior para la vuelta de la final de la Copa Colombia frente a Millonarios; el resultado de 1-0 es confiable, cómo debe jugar en El Campín?

“No va a ser fácil jugar contra Millonarios, un equipo bastante duro, que viene de ganar de visitante, con una motivación bien interesante, venía con desconfianza, pero hoy está del otro lado, clasificado a octagonales. Millonarios lógicamente va a salir a buscar el partido desde el primer minuto, pero sabe que Junior es un equipo duro, fuerte, que tiene buenas individualidades, un equipo serio que tiene buena experiencia en esta clase de partidos. Creo que sosteniendo la pelota, siendo inteligentes, teniendo un equipo corto entre líneas, Junior va a poder sacar adelante el resultado”.

Millonarios frente a Junior de Barranquilla, en la Liga del fútbol colombiano Cortesía de Dimayor

¿Desde su óptica, cuál es ese condimento especial que le imprime Julio Comesaña para que Junior, después de lo impensado, haya logrado estar en estas instancias?

"El 'profe' Comesaña es una persona que conoce muy bien la interna del club, sabe muy bien a lo qué tiene que jugar Junior, es muy conocedor de lo que pueda dar Junior tanto de local como de visitante, conoce muy bien el fútbol colombiano y muy bien estas instancias. En Junior, el 'profe' Comesaña encontró su lugar, es una persona que la tiene clara, sabe tomar decisiones en momentos cruciales y por ende, que tiene la credibilidad para pelear nuevamente un título más para Junior".

Hablando de la Liga II, ¿cómo analiza el grupo que le tocó en los cuadrangulares?

"Un grupo duro, no es fácil, los dos equipos de la capital, dos equipos fuertes, uno entra de primero y el otro ha hecho un gran torneo. Lastimosamente, Millonarios, en las últimas instancias definitivas cayó en un bache, pero vimos que se recuperó en la última; va a jugar una final nuevamente contra ellos, un equipo que tiene un proceso importante con el profesor Gamero, no va a ser fácil. Pereira es un equipo que viene consolidando un gran grupo, que tiene un fútbol colectivo que muestra ofensivamente cosas interesantes, viene generando un buen fútbol. Va a ser un grupo difícil, no va a ser fácil para Junior, pero creemos que con los jugadores que tiene y ese plus diferente que tiene para jugar esta clase de partidos, es uno de los opcionados a jugar la final".

Carlos Bacca, delantero del Junior de Barranquilla. Foto: Twitter de Junior.

Sin duda Carlos Bacca le ha hecho un gran bien a Junior, sus goles han sido más que determinantes...

"Bacca es un jugador de experiencia, que tiene toda la categoría para estar en Junior, quizás tiene una edad avanzada, pero todo eso le ha servido de experiencia para aportarle ese granito de arena importante en un club que se necesitan de esta clase de líderes, un líder que esté acostumbrado a jugar finales y él lo tiene, es de aquí y conoce la interna del club. Carlos siempre va a ser un acierto para estar en Junior por todo lo que es, todo lo que ha trascendido y todo lo que le sirve dentro de la cancha y fuera de esta al club".