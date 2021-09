Juan Carlos Osorio: "Hay que felicitar al Deportivo Cali, fueron superiores y ganaron merecidamente"

Juan Carlos Osorio, entrenador del América de Cali, no ocultó que se equivocó y felicitó a su rival de patio, el Deportivo Cali, luego de caer eliminado en cuartos de final por la Copa Colombia, este jueves.

"Hay que felicitar al Deportivo Cali, fueron superiores y ganaron merecidamente", dijo brevemente Osorio, en rueda de prensa.

Además, el estratega fue indagado por la expulsión de su jugador Gustavo Torres, quien tuvo altercados con Teófilo Gutiérrez, del Cali, al término del primer tiempo, camino a los vestuarios.

"Lo que le dije Gustavo queda entre él y yo. Respondió como corresponde a un jugador profesional que es irrespetado, lo demás queda entre nosotros. Lo único que hay que destacar es que Cali es justo ganador", sentenció el estratega 'escarlata'.

"No he entrenado lo suficientemente bien al equipo como para proponer una diferente estrategia, asumo la responsabilidad y creo que me equivoqué", finalizó Osorio.