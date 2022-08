Juan Cruz Real: "Me parece que hay un directivo de Nacional que me vino agredir al final"

En la rueda de prensa después del empate 1-1 de Junior con Nacional, que le sirvió a los barranquilleros para llegar a la semifinal de la Copa Colombia, el técnico visitante Juan Cruz Real habló del trámite del compromiso y también tocó otros temas como el encontrón que tuvieron jugadores de los verdes y de los rojiblancos y también del cuerpo técnico de parte y parte. De igual manera, se refirió a los nombres que han sonado para llegar a su equipo, a pocas horas de que se cierre el libro de inscripciones en la Dimayor.

¿Por qué el amago de bronca del final del partido en el Atanasio Girardot?

"Me parece que un directivo me vino a agredir y no debe estar ahí. Todo empezó por eso, se genera una situación incómoda, ya lo demás queda en la cancha".

¿Cómo le pareció el arbitraje en Medellín?

Mirando todo lo que pasó, hubo algunas jugadas dudosas. Pero en líneas generales no quiero hablar de los árbitros. Estaba preocupado antes del partido, pero ya pasó y miramos lo que viene".

¿Fue cierta la posibilidad de contratación de Giovanni Moreno?

"El tema de Giovanni Moreno en ningún momento el club contempló que llegara. Por lo menos, a mí no me dijeron nada sobre eso. Eso es lo que puedo decir al respecto".

¿Y lo de Yeison Gordillo?

"Lo de Yeison tengo que decir que como todos saben hay posibilidad de incluir jugadores libres. Y él es un jugador que están buscando hace mucho tiempo, se da la posibilidad y bienvenido. Gordillo será uno más, peleará por un lugar y si se da la contratación se sumará al plantel".

¿Cuáles son las semifinales de la Copa Betplay?

En la Copa Colombia ahora los enfrentamientos en semifinales serán entre Deportivo Independiente Medellín y Millonarios y en la otra llave estarán cara a cara Unión Magdalena y Junior.

Por puertas quedaron clubes como Deportes Tolima, Nacional, Fortaleza y La Equidad.