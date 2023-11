Juan Moreno, respaldado por Alberto Gamero: "Ser arquero es bravo; cometió un error, pero ya está"

Terminaron los primeros 90 minutos de la final de Copa Colombia 2023, entre Millonarios y Atlético Nacional. Este miércoles 16 de noviembre, en El Campín, empataron 1-1 , con goles de Leonardo Castro y Dorlan Pabón. Justamente, la anotación del cuadro 'verdolaga' dio de qué hablar, debido al error que cometió el arquero Juan Moreno y que dio de qué hablar.

Se jugaba el 20', cuando el capitán del club antioqueño intentó un pase en profundidad, el balón rebotó en el área y 'Juanito' calculó mal, lo que hizo que se le pasara el esférico. El guardameta se dio cuenta e intentó reaccionar, pero ya fue demasiado tarde. Las redes se inflaron y se firmó la apertura del marcador. Nadie lo podía creer y las reacciones aparecieron.

Por eso, en rueda de prensa posterior al encuentro, el director técnico Alberto Gamero se pronunció sobre el tema. Allí, no dudó un segundo en respaldarlo. "Siempre hablo mucho con ellos y esta es una profesión brava y más el puesto de arquero. Es la posición donde no se pueden enfermar, no se pueden lesionar, son los que más entrenan y menos corren", afirmó.

Pero no fue lo único e incluso se acordó de los inicios del golero, de 24 años de edad. "Desde que estoy acá, Juan Moreno tiene una capacidad de ser un hombre fuerte. Él sabe en qué posición se metió, es consciente de los errores y eso me deja tranquilo. Creo que él debutó con Nacional, hace años, y ya es muy maduro", añadió en su declaración de esta situación.

Juan Moreno, guardameta de Millonarios, en medio de la presentación de la indumentaria para el 2023 Archivo de Colprensa

Por último, dejó claro que ya pasó. "Álvaro Montero es loco, es guajiro, entonces como anda con Juan Moreno, lo ha hecho fuerte. Solo hay que decirle que tranquilidad, tenga personalidad y que el domingo va a jugar otra vez, contra América. Hay que respaldarlo. Ha tenido actuaciones buenas, la vida es esa. Cometió un error, pero ya está", sentenció el estratega.

Recordemos que Juan Moreno atajó, debido a que Álvaro Montero fue convocado a la Selección Colombia, para la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, donde chocarán contra Brasil, en Barranquilla, y Paraguay, en condición de visitante. Por eso, como bien lo aclaró Alberto Gamero, 'Juanito' también estará en el duelo de los cuadrangulares de la Liga II-2023.