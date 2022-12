Juegos Cali vs. Millonarios y Bucaramanga vs. América, sin TV, radio, ni prensa escrita

La medida la tomó la Dimayor ante los desmanes que se presentaron este miércoles antes y después del clásico vallecaucano por parte de hinchas de ambos conjuntos.

Los dos compromisos de este sábado (6:00 p.m.), válidos por la última fecha de la fase regular de la Liga Águila, no se verán por la señal del ‘Canal Win Sports’, ni tampoco tendrán el cubrimiento periodístico de la prensa radial y escrita debido a los hechos de violencia que se generaron este miércoles en el clásico de la Copa Colombia, entre América y Cali.

En consecuencia, Cali vs. Millonarios y Bucaramanga vs. América no será transmitido a modo de castigo para ambas hinchadas.

Comunicado oficial de la Dimayor:

DIMAYOR anuncia, que como consecuencia de los hechos violentos acaecidos la noche de ayer (este miércoles) en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, hemos solicitado a WIN SPORTS y RCN TELEVISION como licenciatarios de nuestras competiciones, que los partidos de este fin de semana donde son protagonistas DEPORTIVO CALI y AMERICA DE CALI, el primero como local contra MILLONARIOS y el segundo como visitante de BUCARAMANGA, no sean transmitidos por televisión.

DIMAYOR igualmente ha dado instrucciones para que la prensa hablada y escrita no tenga acceso a los respectivos estadios.