Julio Comesaña: “A Junior le faltó gasolina en los últimos minutos frente a Nacional”

El conjunto barranquillero igualó 0-0 con Nacional, en la cancha del estadio Metropolitano, y se quedó por fuera de la Copa Águila.

Julio Avelino Comesaña, entrenador uruguayo del Junior de Barranquilla, aseguró este miércoles, tras quedar eliminado de la Copa Águila, que su equipo se quedó sin gasolina en los últimos minutos del juego

“No teníamos la precisión, ni la rapidez para crear las situaciones, no había cómo. Fue todo previsible y ellos estaban bien armados en el trabajo defensivo. Y después, en los últimos 20 minutos nos faltó gasolina”, expresó.

De otra parte, Comesaña afirmó que su equipo seguirá trabajando y ahora deberá concentrarse en la Liga Águila y la Copa Suramericana.

“Nosotros hemos trabajado mucho y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos dos competencias más, las cuales hay que saber a quién poner para poder tener estabilidad”, aseguró el uruguayo.

Sobre el análisis del juego con Nacional, el entrenador expresó que su equipo estuvo apresurado para atacar y su rival controló el juego sin grandes dificultades.

“En el primer tiempo se hizo un desgaste sin tener grandes resultados y en el segundo empezamos a flaquear. Hubo jugadores que daban la sensación que les pesaban las piernas, que no repentizaban. No nos dio y no tuvimos la claridad para hacer un gol”, concluyó.

Junior de Barranquilla jugará este sábado en condición de local frente a La Equidad, por Liga Águila. Y el 26 de septiembre jugará frente a Colón, de Argentina, por los octavos de final de la Copa Suramericana.