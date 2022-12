Julio Comesaña: “Pusineri me dio un cachetazo por detrás y yo no tolero eso”

El entrenador del Atlético Junior entregó en conferencia de prensa sus apreciaciones sobre un amago de bronca que hubo al final del partido entre él y el técnico de Cali.

El partido de ida de los cuartos de final de la Copa Águila de este jueves fue bastante caldeado. Los ‘azucareros’, al final, ganaron 2-1, pero al finalizar el encuentro se dio un penoso episodio entre los entrenadores de bando y bando.

Sobre la situación, Julio Comesaña habló así: “Pusineri me dio un cachetazo por detrás al final del partido, eso yo no lo tolero. Yo estoy grande, he andado bastante en el fútbol. Uno se cansa".

Pero, ¿por qué sucedió eso?. El uruguayo lo explicó: “saludé a Pusineri, lo felicité y le dije que me dejara, ahí fue cuando me dio el cachetazo”.

Ya sobre lo futbolístico, señaló: “Cali nos ganó bien, y no tengo ningún problema con eso”.

Además, habló contundentemente del trabajo de los jueces, “el árbitro se hizo el distraído con una acción de Angulo que era de descalificación, siempre como golpearon esta noche; se tenía que expulsar a alguno del Cali”.

De cara al futuro sentenció: “el equipo hizo un buen trabajo, se pudo llevar el partido. Así que el tema fútbol no me genera nada raro, ni molestia. No voy a criticar al equipo porque recibió al final dos goles".

